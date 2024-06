Oef, eindelijk nog eens een groot voetbaltoernooi zonder commotie. Of blijkt straks tóch van niet?

vr 14 juni 2024 06:08

Het aftellen is voorbij. Na een opvallend stille aanloop start vanavond het EK voetbal in Duitsland. Wordt dit eindelijk nog eens een groot toernooi zonder extrasportieve commotie? Het gevoel zegt van wel, maar achter de schermen houden ordediensten toch hun hart vast.

Slechte reclame is óók reclame.



Organisaties van de meest recente grote voetbaltoernooien zullen dat niet tegenspreken.



Hoeveel artikels zijn er anderhalf jaar geleden niet geschreven over de mensenrechten in Qatar en de opvallende timing van het meest controversiële WK ooit? Drie jaar geleden ging het voor EURO 2020 (of 2021) dan weer over de waanzin van een EK verspreid over elf gastlanden, terwijl de coronapandemie nog volop woedde. En herinner u ook de beroering rond de regenboogkleuren. In 2018 was er dan weer het WK in Rusland. Bijzonder omstreden door sterke vermoedens - nadien ook bewezen - bij de toekenning van het toernooi. Achteraf zou de editie nog wranger smaken door de Russische invasie van Oekraïne. Allemaal bedenkelijke feiten, maar eveneens brandende topics die zorgden dat er ruim voor de eerste aftrap al over het toernooi gesproken werd.

Voorbeeldtoernooi

Opvallend is dat gastheer Duitsland dergelijke extrasportieve brandjes zelden tot niet moest blussen de voorbije maanden. Of heeft u veel andere artikels gelezen dan de klassieke sportieve voorbeschouwingen? Eerst en vooral verliep de toewijzing in 2018 zonder ophef. De grootmacht haalde het toen van zijn enige tegenkandidaat Turkije - een gastheer die de UEFA nochtans meer winst beloofde, maar politiek veel gevoeliger was geweest. Bovendien claimt Duitsland - een natie die lééft voor voetbal - dat het straks het meest duurzame EK ooit organiseert. Voor het toernooi zijn er geen nieuwe stadions gebouwd, oude arena's kregen wel een groene opfrisbeurt. Het Olympiastadion in Berlijn gebruikt nu alleen nog ledverlichting, er werden waterbesparende toiletten geïnstalleerd, regenwater wordt opgevangen en op het dak liggen zonnepanelen die 13% van het verbruik op zich nemen.

Ook op vlak van transport moet het komende EK een voorbeeldtoernooi zijn.

Herinner u hoe de Belgen bij de vorige editie langs Sint-Petersburg (2x), Kopenhagen, Sevilla en München trokken - een EuroTrip die eigenlijk moeilijk te verantwoorden viel. Nu is de reisafstand tussen de verschillende Duitse gaststeden beperkt en stimuleert de organisatie verplaatsingen met de trein. Onder meer door goedkope tickets voor de Deutsche Bahn aan te bieden. Alleen heeft de Duitse spoorwegmaatschappij geen al te beste reputatie bij zijn reizigers. Een Engelse collega kan er sinds woensdag over meespreken: zijn eerste trein in Duitsland had meteen bijna twee uur vertraging en leek even zelfs van eindbestemming te veranderen.

Toegenomen onrust

Soit, als dat de grootste zorg zou zijn bij zo'n mega-event ... "De aanloop is inderdaad rustig verlopen", lacht Christian Falk, hoofd van de voetbalredactie bij Bild - het grootste nieuwsmedium in Duitsland. "Iedereen maakte er hier ook een hoofdzaak van dat het echt om voetbal zou draaien op dit toernooi. Zonder politieke discussies, zoals we meemaakten in Qatar met die aanvoerdersband in regenboogkleuren."



Hamvraag is of alles tijdens het EK ook zonder incidenten zal verlopen. Het Israëlisch-Palestijns conflict - vlaggen van beide landen zijn straks trouwens verboden in fanzones - en de oorlog in Oekraïne zorgen wereldwijd voor toegenomen onust. De voorbije maanden schroefde Duitsland de veiligheidsmaatregelen daarom al stevig op. En tijdens het toernooi schakelen de ordediensten nog een versnelling hoger, met onder meer grenscontroles en spitstechnologie die afwijkend gedrag in menigtes moet herkennen. Vorige week arresteerde de Duitse politie overigens al een man die banden zou hebben met IS en solliciteerde als bewaker op het EK.

Ik zal straks niet met een onveilig gevoel rondlopen op het EK. Christian Falk

"Veiligheid is dan ook de absolute topprioriteit voor de organisatie", aldus Falk. "Het is normaal dat zulke thema's besproken worden voor een groot event, maar ik zal straks niet met een onveilig gevoel rondlopen op het EK. Onze politie en geheime dienst zijn altijd uitstekend geïnformeerd." Een andere onvoorspelbare factor is hoe bepaalde supportersgroepen zich zullen gedragen. Tijdens het EK van 2016 in Frankrijk - het laatste grote toernooi met een hoge toegankelijkheidsfactor - ontsierden hooligans het voetbalfeest. Insiders vrezen nu opnieuw problemen.

Onder meer het openingsduel van Engeland tegen Servië van zondag in Gelsenkirchen wordt als een risicomatch aangestipt voor problemen tussen fans.

Een beeld van een fandorp in Berlijn.