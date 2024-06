Zelfs voor de wereldrecordhouder is het nipt: wat maakt olympische kwalificatie voor tienkamp zo moeilijk?

"Een kutsysteem", bestempelde een ontgoochelde Thomas Van der Plaetsen het op het EK. Door een reeks veranderingen is het moeilijker dan ooit om een olympisch ticket te bemachtigen voor de tienkamp. "Het is gewoon een grap."

Een pittige uitdaging, als je weet dat het persoonlijke record van Van der Plaetsen op 8.430 punten staat. 17 atleten haalden tussen begin 2023 en nu die strakke limiet. Zelfs wereldrecordhouder Kevin Mayer sprong op het EK in Rome maar nipt over die limiet.

Bovendien werd de olympische limiet voor een rechtstreeks ticket fors opgetrokken. Van 8.100 punten in Rio, naar 8.350 in Tokio en nu zelfs 8.460 punten voor Parijs.

Waren er in 2016 nog 32 olympische tickets voor de tienkampers, dan werd het deelnemersveld voor de Spelen in Tokio en Parijs verkleind tot 24 atleten. Geen enkele atletiekdiscipline heeft minder deelnemers. Ter vergelijking: voor bijvoorbeeld de 100 meter sprint zijn er 56 atleten welkom.

Om in aanmerking te komen voor de Spelen via de olympische ranking, moet je zo veel mogelijk punten sprokkelen. Op de grote kampioenschappen vallen extra punten te verdienen.

Met de olympische limiet zijn 17 van de 24 tickets al verdeeld. Voor de overige plekjes is het vechten via de olympische ranking. "Een kutsysteem", bestempelde Van der Plaetsen het.

"Thomas had het EK kunnen overslaan om zich bijvoorbeeld op een meeting in Duitsland nog te plaatsen voor de Spelen. Daar had hij misschien hoger kunnen scoren op de wereldranking, maar dan laat hij zijn laatste grote kampioenschap liggen."

Om het allemaal uit te dokteren, lijk je ook al een diploma hogere wiskunde nodig te hebben. "Voor de eindscore van een meerkamp is al een gecompliceerde berekening nodig. En nu hebben ze nog eens een extra puntensysteem bedacht voor de wereldranking. Dat is gewoon een grap."

"Veel mensen hadden al tickets gekocht om me aan het werk te zien op de Spelen. Ik kon het dus niet maken om me niet te plaatsen", zei hij aan de Franse televisie.

Is er een oplossing mogelijk? "Gewoon teruggaan naar het normale systeem", stelt Michael Van der Plaetsen. "Er was eigenlijk niets verkeerds aan. 24 deelnemers is echt heel weinig."

Ook Jente Hauttekeete, bij zijn debuut meteen 8e op het EK, zou gebaat zijn bij een ruimer deelnemersveld.

De 22-jarige meerkamper staat nu 26e op de "Road to Paris"-ranglijst. Hij moet dus al rekenen op twee afvallers om alsnog naar Parijs te gaan.

Of hij moet nog punten sprokkelen op de meerkamp in Ratingen (22-23 juni) of Hexham (29-30 juni). Maar zo kort na het EK is dat een haast onmogelijke opdracht.

Thomas Van der Plaetsen rekent niet meer op Parijs. "Ik ga geen laatste poging meer wagen. Mijn lichaam heeft meer dan 2 weken nodig om hiervan te recupereren."