Geen Caitlin Clark bij de VS op de Spelen in Parijs: "Ik ben niet ontgoocheld"

Aan sterren geen gebrek op de Olympische Spelen in Parijs, maar basketbalsensatie Caitlin Clark zullen sportliefhebbers niet in actie zien in de Franse hoofdstad. Ze figureert niet in de selectie voor Team USA.

In geen tijd is Caitlin Clark uitgegroeid tot een wereldwijde sensatie. Het 22-jarige basketbaltalent is bezig aan haar wittebroodsweken in de WNBA en moet de komende jaren het uithangbord worden van de sport.

Maar haar steentje bijdragen op de Olympische Spelen in Parijs, daar wordt Clark nog niet rijp genoeg voor geacht.

Team USA heeft 12 namen vrijgegeven die nog maar eens moeten schitteren op de Spelen. Er werd in de VS aangenomen dat Clark een ticket zou bemachtigen, maar de Amerikaanse federatie heeft duidelijk voor ervaring gekozen.

De selectie telt 15 gouden olympische medailles en 18 wereldtitels. Diana Taurasi voert op haar 42e de zevenvoudige olympische kampioenen aan.

"We hebben de groep gekozen die volgens ons de VS op de beste manier zal vertegenwoordigen in Parijs", klinkt het bij de Amerikaanse bond, maar de selectiepolitiek wordt niet overal gesmaakt.

"Dit is een enorme gemiste kans", stellen opiniemakers in de States. "Het is een onverstandige beslissing. Het is fout om Clark niet mee te nemen als uithangbord van een sport die zich nog altijd wil ontwikkelen."

Zelf blijft Clark diplomatisch: "Eerlijk: ik ben niet ontgoocheld. Dit geeft me net meer vuur om te blijven werken. Het is een droom en ik hoop er ooit te staan over de Spelen, misschien over 4 jaar (in LA)."