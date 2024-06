Zijn hoogste notering ooit: Zizou Bergs klimt naar plek 81 op ATP-ranking na Roland Garros

Zizou Bergs kende een uitstekende eerste passage op de hoofdtabel van Roland Garros. Hij schopte het tot in de derde ronde, en maakt zo 23 plaatsen winst op de ATP-ranking. Zo laat hij op plek 81 zijn hoogste notering ooit optekenen.

Novak Djokovic is na 32 weken zijn eerste plaats op de wereldranglijst kwijt. Hij gaf door een knieblessure op voor de kwartfinale in Parijs en zag zo Jannik Sinner en eindwinnaar Alcaraz hem voorbijsteken. Sinner is de eerste Italiaan ooit die zich nummer een van de wereld mag noemen. Hij verloor op Roland Garros in de halve finales van Alcaraz.

Bij de vrouwen zakte Elise Mertens na haar uitschakeling in de derde ronde van Roland Garros van de 27e naar de 32e plek. Bovenaan verstevigde Iga Swiatek haar leidersplaats na een vierde eindzege in Parijs, een derde op rij. Coco Gauff sprong dankzij haar halvefinaleplaats over Aryna Sabalenka naar de tweede stek.