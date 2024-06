Wat heeft Dauphiné geleerd over Tourvorm van Remco Evenepoel? "Hij zat dicht bij de betere klimmers"

ma 10 juni 2024 17:59

Remco Evenepoel is eindelijk 'back in business'. Na zijn zware val in de Ronde van het Baskenland maakte hij afgelopen week zijn rentree in de Dauphiné. Nog niet in topvorm, maar wel goed genoeg om een rit te winnen en 7e te eindigen in het klassement. "We hebben er vertrouwen in dat de komende weken voldoende zijn om hélemaal op het beste niveau te geraken voor de Tour", vertelt zijn coach Koen Pelgrim in Sporza Daily.

"We wisten dat de Dauphiné een moeilijke wedstrijd zou worden", trapt coach bij Soudal - Quick Step Koen Pelgrim een open deur in. Voor Remco Evenepoel was het nog maar zijn eerste wedstrijd na de lelijke val in het Baskenland. "Na die val heeft Remco 3 weken bijna niet kunnen trainen", legt Pelgrim uit. "De weken voor de Dauphiné zagen we dan ook nog wel wat conditionele achterstand op trainingskamp." "Logisch, want je kan in 3-4 weken niet zomaar goedmaken wat je in 3 weken stilliggen bent verloren."

Dat hij een tijdrit kon winnen tegen toppers als Tarling en Roglic, is een bevestiging dat hij op de goeie weg is. Koen Pelgrim

Maar achteraf konden ze bij Soudal-Quick Step wel terugkijken op een degelijke prestatie van hun poulain. "We zijn zeker tevreden", stelt Pelgrim. "Dat hij een tijdrit kon winnen tegen toppers als Joshua Tarling en Primoz Roglic, is een bevestiging dat hij op de goeie weg is." "Hij is voorts zeker ook niet naar huis gereden. Hij zat dicht bij de betere klimmers. Dat gat kan je in 3 weken nog wel dichten." En om dat gat te dichten, is Evenepoel intussen vertrokken naar skigebied Isola 2000. Daar gaat hij anderhalve week trainen. "We hebben er vertrouwen in dat 3 weken voldoende kan zijn om weer op het beste niveau te zijn", besluit Pelgrim. "Als we de originele planning hadden kunnen behouden, hadden we nu iets verder gestaan. Maar het gat valt zeker nog te dichten."

Evenepoel zag bergop nog stevig af in de Dauphiné.

