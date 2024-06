Enzo Scifo keert terug naar La Louvière en neemt er de talentenopleiding onder zijn hoede

Terug naar waar het allemaal begon. Enzo Scifo wordt vanaf komend seizoen 'Verantwoordelijke voor de ontwikkeling van talenten' bij La Louvière. "Ik wil hen graag mijn expertise en ervaring bijbrengen", vertelt Scifo. La Louvière komt volgend seizoen uit in de Challenger Pro League.

Ooit zette hij er zijn eerste stappen op een voetbalveld, nu krijgt Enzo Scifo zelf de jeugd onder zijn hoede bij RAAL La Louvière.

Vandaag maakte de Waalse club bekend dat Scifo er de nieuwe 'Verantwoordelijke voor de ontwikkeling van talenten' is.

"Dankzij zijn enorme ervaring op nationaal én internationaal vlak is hij de ideale persoon om onze talenten op te leiden en te inspireren", laat de club weten.

Enzo Scifo is zelf ook blij met zijn terugkeer naar het oude nest. "Het is een plezier om terug te keren bij La Louvière. Hier is alles begonnen voor mij."

"Terugkeren in een serieus en concreet project als dit, met zo'n infrastructuur en de bouw van een nieuw stadion, is uiteraard ideaal. Ik wil hier graag mijn expertise en ervaring bijbrengen zodat La Louvière vooruitgang kan boeken."

Dat laatste deed de Waalse club afgelopen seizoen al: het promoveerde als kampioen naar de Challenger Pro League.