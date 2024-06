Finale in Berlijn en 4 stadions van tweedeklassers - de 10 stadions waar er gespeeld zal worden op het EK

vr 14 juni 2024 17:03

Het Europees Kampioenschap telt 10 speelsteden. Van de hoofdstad Berlijn tot het gezellige Keulen - doorheen heel Duitsland wordt er komende zomer gevoetbald. Opvallend: er zullen maar liefst 4 stadions van Duitse tweedeklassers gebruikt worden. Een overzicht.

Berlijn - Olympiastadion

Beginnen doen we in de Duitse hoofdstad Berlijn. Het Olympiastadion, dat 71.000 toeschouwers kan ontvangen, is het grootste stadion dat tijdens het komende EK gebruikt zal worden. Op 14 juli zullen twee landen de finale uitvechten in deze mythische arena uit 1916. Daarnaast vinden er ook 3 wedstrijden uit de groepsfase, een achtste finale en een kwartfinale plaats. Hertha BSC, dat sinds 2012 in de 2.Bundesliga voetbalt, werkt haar thuiswedstrijden af in dit stadion. Het Olympiastadion is dus 1 van de 4 stadions van clubs uit tweede klasse waarin zal worden gevoetbald op het aankomend EK. Nog dit: in 2006 vond de WK-finale tussen Italië en Frankrijk plaats in het stadion. Vooral memorabel om de kopstoot van Zinedine Zidane.



Keulen - RheinEnergieStadion

Het stadion van 1. FC Köln - de club die onlangs degradeerde uit de Bundesliga - is net als het Olympiastadion één van de oudere in de wereld. Al in 1923 opende het stadion in Keulen. Na een kleine renovatie zal het RheinEnergieStadion 43.000 fans kunnen ontvangen. Daarmee is het ook één van de kleinste stadions dat gebruikt zal worden op het EK. Lukaku, die er met Inter ooit de Europa League-finale tegen Sevilla verlor, zal op het EK terugkeren naar het stadion waar het toen voor hem foutliep. De Rode Duivels spelen in de groepsfase 1 keer in Keulen: op 22 juni tegen Roemenië.

Dortmund - Signal Iduna Park

De thuishaven van Borussia Dortmund is een van de meest iconische stadions van Europa. Met de gigantische tribune achter het doel, waar de Gelbe Wand tijdens de thuiswedstrijden haar team vooruitstuwt, is het een populaire bestemming voor vele voetbalfans. Supporters van Italië, Portugal en Frankrijk mogen alvast reikhalzend uitkijken naar een wedstrijd in dit indrukwekkend stadion. Zij spelen in de groepsfase in Dortmund. Daarnaast wordt hier ook een achtste finale en een halve finale afgewerkt. Het vroegere Westfalen Stadion biedt plaats aan 62.000 toeschouwers.

Düsseldorf - Merkur Spiel-Arena

Opnieuw een stadion van een club uit de Duitse tweede klasse. Sinds 2004 is de Merkur Spiel-Arena de thuisbasis van Fortuna Düsseldorf. Normaal gesproken zijn er zo'n 54.000 fans welkom tijdens wedstrijden van Düsseldorf in deze arena. De UEFA laat echter geen staanplaatsen toe op het EK, waardoor er minder mensen mogen plaatsnemen in het stadion. 47.000 toeschouwers zullen in Düsseldorf naar 5 EK-wedstrijden kunnen kijken. Drie groepswedstrijden (onder meer van Frankrijk en Spanje), een achtste finale en een kwartfinale. Opvallend: het stadion heeft een uitschuifbaar dak en een geïntegreerd verwarmingssysteem, waardoor het stadion het hele jaar door evenementen kan organiseren.

Frankfurt - Waldstadion

Voor een van de kleinste stadions van het komend EK reizen we af naar Frankfurt am Main. Ongeveer 47.000 fans kunnen in het Waldstadion. Het kent een lange geschiedenis in het internationale voetbal. Zowel tijdens de WK's van 1974 als 2006 werd er gevoetbald. De Rode Duivels openen hun EK in Frankfurt tegen Slowakije op 17 juni. Daarnaast vinden er nog 4 andere groepswedstrijden plaats, alsook een achtste finale.

Gelsenkirchen - Arena AufSchalke

Het derde stadion in dit lijstje dat een ploeg uit tweede klasse huisvest. Het stadion van Schalke 04, ook bekend als de Veltins Arena, werd geopend in 2001 en is een van de meest moderne stadions op dit Europees Kampioenschap. Hoewel er iets meer dan 62.000 fans in het stadion kunnen, zullen er 50.000 fans welkom zijn tijdens het EK wegens veiligheidsvoorschriften. Komende maand zullen er 3 groepswedstrijden gespeeld worden in de stad van de steenkoolmijnen. Onder meer de kraker tussen Spanje en Italië staat er op het programma. Daarna vindt hier ook een achtste finale plaats.

Hamburg - Volksparkstadion

Het vierde en laatste stadion van een tweedeklasser dat gebruikt zal worden op het Europees Kampioenschap. Het Volksparkstadion werd geopend in 1953 en houdt het record voor de hoogste opkomst bij een Bundesliga-wedstrijd sinds de Tweede Wereldoorlog. Op 30 januari 1965 kwamen maar liefst 88.000 fans naar het stadion voor een wedstrijd tussen Hamburger en Köln. Na de renovatie in 2000 is de capaciteit teruggedrongen tot zo'n 55.000 mensen. Vier wedstrijden uit de groepsfase worden afgewerkt in Hamburg. Daarna volgt hier nog een kwartfinale.

Leipzig - Red Bull Arena

Voor Loïs Openda is deze arena geen onbekend terrein. De Rode Duivel is er sinds afgelopen seizoen aan het werk. En met succes: Openda scoorde aan de lopende band.

De Red Bull Arena is geopend in 2004 en is opgebouwd uit de restanten van het oude Zentralstadion - het grootste stadion uit het voormalig Oost-Duitsland met een capaciteit van 100.000 mensen. Op het komend EK zullen er 40.000 fans kunnen plaatsnemen op de tribunes in Leipzig. Het stadion is daarmee het kleinste dat gebruikt zal worden. Portugal, Nederland, Frankrijk en Italië werken in de groepsfase elk een wedstrijd af in Leipzig. Er volgt daarna ook een achtste finale in dit stadion.



München - Allianz Arena

Een van de meest iconische stadions in Europa, vooral bekend om de mooie buitenkant. Het was het eerste stadion ter wereld dat helemaal van kleur kan veranderen. Toen de Allianz Arena in 2005 werd geopend, speelden zowel 1860 München als Bayern München er hun thuiswedstrijden. Nu is dat enkel nog de grote broer en Duitse rekordmeister. De Rode Duivels vochten er recent een cruciale wedstrijd uit. Op het EK van 2020 werd onze nationale ploeg in de Allianz Arena uitgeschakeld na een 2-1 nederlaag tegen Italië.

Het kan zijn dat België weer naar München mag afreizen komend EK, al zal dat nog niet in de groepsfase zijn. Het stadion wordt gebruikt voor 4 groepswedstrijden, 1 achtste finale en 1 halve finale.

Stuttgart - Mercedes-Benz Arena