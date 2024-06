VIDEO - Marten Van Riel wint na spannende sprint meteen bij debuut in T100 van San Francisco

Beginnen deed Marten Van Riel met een frisse duik. Letterlijk dan, want het water voor het Alcatraz-gevangeniseiland was maar 12 graden. Met handschoenen aan werkte het pak het zwemmen af.

Om op te warmen gaf Van Riel goed gas in het 80 kilometer fietsen. Zo reed hij een poos aan de leiding, maar werd hij in de slotkilometers bijgehaald door 8 triatleten.

Sam Long wisselde uiteindelijk als eerste, maar moest nog een penalty van 30 seconde uitzitten. Van Riel begon als voorlaatste van de kopgroep aan het lopen, maar rukte snel weer op naar de medailleplekken.

Kyle Smith en Rico Bogen vertrokken samen met onze landgenoot op zoek naar winst. In de laatste meters volgde een spannende eindsprint tussen Van Riel en Smith.

De Belg was net een fractie sneller en zegeviert bij zijn debuut in het circuit. Hij wint zo de derde manche in het WK long distance, de voormalige "Escape From Alcatraz".