Roberto Martinez en Portugal gaan onderuit in uitzwaaimatch, Skov Olsen geeft assist tegen Haaland

Roberto Martinez zakt met kopzorgen af naar Duitsland. In de uitzwaaimatch ging Portugal vanavond onderuit tegen Kroatië: 1-2. Op hetzelfde moment kon Denemarken wel winnen tegen het Noorwegen van Haaland. Skov Olsen zorgde voor een assist in de 3-1-zege.

Tijdens de koffiepauze greep Martinez in en stuurde hij Diogo Jota tussen de lijnen. Een slimme zet, want na amper 3 minuten in de tweede helft hing de Portugees de bordjes gelijk.

In Brondby moest vanavond ook nog een andere EK-ploeg aan de bak. Denemarken ontving er het Noorwegen van Erling Braut Haaland.

De Denen - met Andreas Skov Olsen in de basis - schoten prima uit de startblokken en hadden na 21 minuten al een dubbele voorsprong beet.

Hojbjerg en Vestergaard pronkten op het scorebord, Skov Olsen was aangever met dienst bij de goal van die laatste.

Maar Haaland zou Haaland niet zijn zonder zelf ook eens de touwen te doen trillen. In minuut 65 lukte dat een eerste keer, vanuit buitenspel, 7 minuten later telde een tweede goal wél echt. 2-1 en nog 20 minuten te gaan.

Maar in de slotminuten zorgde Poulsen uiteindelijk nog voor een derde Deense goal. Zo kunnen Skov Olsen en co. met een gerust gemoed ten strijde trekken in groep C. Daar wachten Slovenië, Engeland en Servië. Noorwegen is er niet bij op het EK.