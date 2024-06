Nafi Thiam straalt na geslaagde terugkeer met Europese titel: "Bemoedigend richting de Olympische Spelen"

za 8 juni 2024 23:11

Nafi Thiam heeft nog maar eens haar klasse onderstreept. Bij haar wederoptreden op de zevenkamp raasde ze naar de gouden plak. Zelf is ze tevreden over alle disciplines, maar voelt ze dat er nog marge voor verbetering is. "Dat ik er meteen sta, betekent wel dat ik een goede basis heb om op te bouwen", is Thiam positief.

Alles meer dan in orde richting Parijs. Dus staat een opgeluchte Nafi Thiam voor onze microfoon. "Het klopt dat de Olympische Spelen het grote doel zijn dit jaar, maar dit is een geweldige opsteker in mijn eerste wedstrijd van het seizoen. Dat ik er meteen sta, betekent dat ik over een stevige basis beschik om op te bouwen." "Laat dat bouwen elke dag het doel zijn", gaat het zevenkampwonder voort. "Mijn seizoen is op een geweldige manier gelanceerd. Dit is een erg bemoedigend resultaat richting het hoofddoel over 10 weken."

Er is nog marge voor verbetering, dus ga ik nu tien weken hard werken. Nafi Thiam