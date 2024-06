Toptennisser Alexander Zverev treft schikking in zaak van huiselijk geweld

De rechtszaak tegen toptennisser Alexander Zverev (ATP-4) wegens vermeende mishandeling van zijn voormalige vriendin is beëindigd. De rechtbank in Berlijn heeft de procedure afgesloten zonder uitspraak. Zverev blijft bij zijn onschuld, maar hij en zijn ex-vriendin hebben een schikking getroffen.

Alexander Zverev kan zich weer volledig focussen op wat er op de tennisbaan gebeurt. Zo speelt hij later vandaag nog de halve finale op Roland Garros.

De 27-jarige Duitser ziet een einde komen aan rechtszaak rond vermeend partnergeweld. De vrouw is de moeder van zijn dochter.

Zverev kreeg in oktober vorig jaar een boete van 450.000 euro opgelegd voor het mishandelen van zijn ex-vriendin tijdens een ruzie in 2020. Concreet zou hij geprobeerd hebben haar met beide handen te verstikken in het trappenhuis van een flatgebouw in Berlijn.

Zverev ontkende alle beschuldigingen en ging in beroep. Die procedure is nu afgesloten zonder uitspraak. Het Openbaar Ministerie, de verdediging van Zverev en zijn ex-vriendin als mede-eiser zijn akkoord gegaan met een schikking van 200.000 euro.

De tennisser betaalt 150.000 euro daarvan aan justitie en 50.000 euro aan een goed doel. Beide partijen wilden het conflict vreedzaam oplossen, ook met het oog op de gezamenlijke zorg voor hun kind, meldde de rechtbank.

Zverev verscheen niet persoonlijk voor de rechtbank.

Dit was niet de eerste zaak tegen Zverev. In 2021 werd de Duitser al beschuldigd van fysiek geweld door een andere ex-vriendin, Olga Sharypova. Zij claimde op sociale media dat Zverev geprobeerd had haar te doen stikken met een kussen. Bij gebrek aan bewijs sloot de ATP in januari 2023 het onderzoek naar de feiten.