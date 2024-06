EK-selectie Italië: Titelverdediger maakt definitieve selectie bekend

De Italiaanse bondsheer heeft 3 spelers moeten teleurstellen: Lazio-keeper Ivan Provedel, Torino-middenvelder Samuele Ricci en Bologna-aanvaller Riccardo Orsolini zijn de ongelukkigen. Net zoals de geblesseerde Scalvini (Atalanta) en Acerbi (Internazionale) vallen zij nog af vlak voor het EK.

In zijn 31-koppige selectie had Spalletti eind mei al geen plaats voor oudgedienden Marco Verratti (Al-Arabi), Manuel Locatelli (Juventus) en Ciro Immobile (Lazio).

Italië werd op het EK ingedeeld in groep B, de zogenaamde 'groep des doods'. De Italianen openen op zaterdag 15 juni in Dortmund tegen Albanië. Nadien treffen de Azzurri nog Spanje in Gelsenkirchen op 20 juni. Op de slotspeeldag 24 juni bekampen ze Kroatië in Leipzig.

De Italiaanse selectie reist op 10 juni af naar Duitsland. Dinsdag speelde de Squadra in Bologna al 0-0 gelijk in een oefeninterland tegen Turkije, zaterdag staat de uitzwaaiwedstrijd in Empoli tegen Bosnië en Herzegovina op het programma.