EK-selectie Engeland: Southgate trekt zonder Grealish en Maguire naar Duitsland

De kogel is door de kerk: Engels bondscoach Southgate heeft zijn definitieve EK-selectie bekendgemaakt. Vorige maand selecteerde hij 33 spelers om de voorbereiding mee aan te vatten. Vandaag slankte de oefenmeester de kern af naar het maximumaantal van 26.

De meest verrassende afvallers zijn Harry Maguire en Jack Grealish. Maguire is al jarenlang een certitude bij de Three Lions, maar moet in extremis afhaken met een kuitblessure.

Grealish fungeerde eerder als invaller, maar maakte zowel op het vorige EK als op het WK in Qatar deel uit van de definitieve selectie. Zijn niet-selectie is vooral te wijten aan het gebrek aan speeltijd bij Man City, waar hij op de linkerflank de concurrentiestrijd verloor van Jeremy Doku.

Eerder donderdag raakte ook al bekend dat middenvelders James Maddison en Curtis Jones de beslissende boot zouden missen. Uiteindelijk vielen ook verdedigers Jarrad Branthwaite (Everton) en Jarrell Quansah (Liverpool) en keeper James Trafford (Burnley) definitief af.