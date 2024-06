Nina Derwael is tevreden over waar ze staat, 50 dagen voor de Spelen: "Voorbereiding gaat heel goed"

Op zo'n 50 dagen voor de start van de Olympische Spelen zit het goed met het vertrouwen van Nina Derwael, de regerende olympische kampioene aan de brug. Na veel blessureleed ligt de lat dit keer lager, maar: "Eenmaal in de finale is alles mogelijk."

"De voorbereiding gaat heel goed. We zijn nu volop aan het werken in de zaal. Mijn oefening staat vast, nu is het zaak om ze nog zoveel mogelijk te draaien en ze in het lichaam te krijgen", klinkt het.

Ee oefening die Derwael in Parijs zal turnen heeft een startwaarde van 6.5. Dat is een minder hoog dan de oefening waarmee ze in Tokio goud won. Maar Derwael liet al eerder verstaan dat ze na haar schouderoperatie in september vorig jaar niet meteen verwacht dat ze zichzelf zal opvolgen als olympisch kampioene.

"De uitvoering van mijn oefening wordt met deze startwaarde heel erg belangrijk", onderstreept ze. "Maar voor de top 8 zal ik zeker niet hoeven onder te doen. Mijn doel is de finale. En dan is alles mogelijk. Je begint opnieuw vanaf nul. In Tokio turnden maar 4 meisjes in de finale de oefening die ze voor ogen hadden. Zo gaat het snel."

Derwael beseft wel dat er nu anders naar haar gekeken wordt. "Het is wel een heel ander gegeven dan in Tokio, ja. Het is wel superleuk om met die titel naar Parijs te trekken. Maar ik kan de verwachtingen ook wel relativeren, gezien de huidige situatie. Mensen kennen vaak niet het hele verhaal."