Gymnast Luka Van den Keybus droomt van top 24 in Parijs: "Maar afwachten hoe blessure zal genezen"

De 27-jarige gymnast scheurde een ligament in zijn pols op het Europees Kampioenschap in april. "De specialist raadde me aan om mijn pols 6 weken te immobiliseren, maar dat gaat niet", vertelde Van den Keybus op het persmoment van de BOIC.

De Olympische Spelen zijn een kinderdroom van de eeuwig ambitieuze, Luka Van den Keybus . In Parijs kan hij binnenkort die droom vervullen. Alleen dreigt een polsblessure roet in het eten te gooien.

Dus verbijt hij de pijn, mede dankzij pijnstillers. Het plan dat hij vooropgesteld had, moet wel in de vuilbak.



"Er is gelukkig nog genoeg tijd. Het is afwachten of de blessure tegen de Olympische Spelen volledig genezen zal zijn, en anders moeten we de pijn maar managen."

Ondanks de blessure blijft hij dus wel strijdvaardig. Van den Keybus weigert om de lat lager te leggen. "Ik wil naar de allroundfinale en bij de top 24 van de wereld geraken. Bij die toppers horen, is heel speciaal."



Dat Van den Keybus daar zijn plekje heeft, bewees hij de voorbije jaren al. Hij eindigde de afgelopen 4 jaar op elk EK en WK bij de top 24.



Het valt enkel maar af te wachten in hoeverre zijn pols hem parten zal spelen.