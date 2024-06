Hugo Broos leeft mee met Marc Brys na pestgedrag van Eto'o: "Deze strijd kan hij nooit winnen"

Het verzoeningsmoment bleek een stukje toneel voor de media. Samuel Eto'o heeft de strijd nog niet gestaakt tegen bondscoach Marc Brys, die zonder zijn goedkeuring is aangesteld in Kameroen. "Zolang Marc er coach is, zal hij problemen hebben met hem", denkt ervaringsdeskundige Hugo Broos.

"Verwonderlijk is het niet. Eto'o neemt het nog steeds kwalijk dat de procedure bij de aanstelling van Brys niet is gevolgd. Hij is quasi onschendbaar in Kameroen, hij kan zich alles permitteren"

De bondsvoorzitter saboteerde het trainingskamp van Kameroen door al het materiaal weg te halen. "Iets wat alleen in dat land kan", zegt Hugo Broos. Hij stond ooit in de schoenen van Brys bij Kameroen.

Broos mag zijn strepen dan wel verdiend hebben op het Afrikaanse continent. "Zoiets heb ik nooit meegemaakt", moet hij toegeven.

"Maar mijn aanstelling gebeurde op een hele andere manier. Als je Eto'o tegen je hebt, is het over. Zolang Marc er coach is, zal hij problemen hebben met hem. Deze strijd kan je nooit winnen."



"Ik zag niet zo lang geleden de grote verzoening, maar maakte meteen de bedenking dat het niet lang zou duren", oordeelt Broos. "Het ligt politiek erg gevoelig. Ik denk dat het - jammer genoeg - zal eindigen met een ontslag. Eto'o gaat zich nooit verzoenen met de situatie."



"Mijn contacten in Kameroen zijn ook verbaasd over de situatie. Voetbal is er heilig en de druk op de nationale ploeg is enorm groot. Het is een ploeg met 23 miljoen "trainers". Iedereen heeft zijn mening erover. "

Welk gevoel zou bij de massa leven na een volgende aflevering in de bondscoach-soap?