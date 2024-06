Onze VRT-jury beoordeelt de andere EK-liedjes: "Dit heeft echt wel hit-potentieel"

vr 7 juni 2024 12:09

België heeft Wunderbar, maar welke EK-liedjes draaien ze in andere landen? Wij verzamelden 4 songs en lieten ze horen aan de VRT-jury, samengesteld uit Astrid Demeure, Wim De Vilder en Eva De Roo. "Dit lijkt wel het Eurosongfestival!"

Nederland

Bij onze noorderburen hebben ze de hulp ingeschakeld van enkele grote namen voor hun EK-lied. De wereldwijd bekende DJ Armin van Buuren werkte samen met Chef'Special voor het nummer 'Larger Than Life'.

"Dit kan wel werken op Tomorrowland", vindt Eva De Roo. "Het heeft echt wel hit-potentieel." "Een echt supporterslied", vult Astrid Demeure aan.

Onze jury deelt twee keer een 9 en een 8,5 uit.

Albanië

In Albanië zorgde rapper Capital T voor een EK-lied. En met succes, want de videoclip van het nummer 'Albania' heeft al meer dan 2.3 miljoen weergaven.



Onze jury is alleszins onder de indruk van de video. "Het lijkt wel een toeristische video. Ik heb nog geen vakantie geboekt voor deze zomer..." De punten van de jury: twee keer een 8 en een 6,5.

Denemarken

In Denemarken werd het EK-lied gemaakt door Malte Ebert. In de videoclip krijgt de muzikant hulp van de gehele nationale selectie. Rasmus Højlund (Manchester United) is erin te zien, maar ook het Deens trio van Anderlecht (Delaney, Dolberg en Schmeichel) heeft een cameo in de clip. Zowel Wim De Vilder als Demeure heeft "Eurosongfestival-vibes". De Vilder deelt een 7,5 uit, onze twee andere juryleden zijn strenger met een 5.

Schotland

In Schotland zingt Michael Edgar over 'Clarke's Clan', verwijzend naar bondscoach Steve Clarke. En wie Schotse muziek zegt, zegt uiteraard doedelzakken. Die komen dan ook doorheen het hele lied terug! "Jammer dat het plots ineens zakt", klinkt het bij de jury in koor. Een laatste keer de punten van de jury: 4, 6 en 7.

Het officieel EK-lied

Bij ieder eindtoernooi hoort een officieel lied, zo ook bij het komend EK in Duitsland. Deze keer werd het lied gemaakt door drie artiesten: MEDUZA, OneRepublic en Leony. Bekijk de videoclip van 'Fire', waarin alle truitjes van de landen in beeld komen.

Het Belgische Wunderbar