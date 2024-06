BEKIJK - 1.500 Rode Duivels-fans vertolken #Wunderbar: KBVB lanceert officiële EK-lied

De KBVB en sponsor ING brachten op 5 mei 1.500 muzikale Rode Duivels-fans samen in de ING Arena in Brussel, waar het EK-lied werd opgenomen. 150 drummers, 150 zangers, 150 bassisten en gitaristen, 50 fluiters en 1.000 sfeermakers vormden de grootste muziekband van het land. De Rode Duivels zullen vanaf 14 juni het beste van zichzelf geven in Duitsland, de Wunderbar Band gaf alvast het goeie voorbeeld. "There is a word in German, and I think it says it all: Wunderbar!" In die frase voor het refrein zit de bedoelde sfeer helemaal vervat. "En de opnames zijn niet beter samen te vatten dan met diezelfde zin", legde Manu Leroy, directeur marketing en communicatie van de KBVB, uit.

"Het is een leuk concept dat het EK-lied ingezongen en ingespeeld is door de supporters zelf. En niet door een bekende artiest, zoals Stromae of een Oscar and the Wolf in het verleden."



"Het is een supporterslied voor en door de supporters. Het moet voor de nodige ambiance zorgen. We zullen de verkorte versie trouwens gebruiken als goal tune, dus het moest punchy en makkelijk meezingbaar zijn."



"De opnamedag was fantastisch met een fenomenaal resultaat. De aftrap van de voetbalzomer is bij deze gegeven. Het is onze ambitie om 2 keer te scoren: op de radio en op het veld."



Het lied werkt aanstekelijk: "Ik ben naar de opnames gaan kijken en de weken erna zat die "Wunderbar" de hele tijd in mijn hoofd. Het blijft echt bij."



