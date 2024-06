Opofferingen lonen: Jolien Corteyn kroont zich tot Europees kampioen sabelschermen bij U23

Sabelschermster Jolien Corteyn heeft in het Turkse Antalya de Europese titel bij de U23 veroverd. Onze 22-jarige landgenote klopte in de finale de Italiaanse Benedetta Fusetti met 15-13.

Ze verhuisde naar de Verenigde Staten om haar droom waar te maken: olympisch kampioene schermen worden. En die opoffering begint te lonen.

Jolien Corteyn pakte in Antalya de Europese titel bij de beloften in het sabelschermen. In de halve finales won onze landgenote een razend spannend duel met haar laatste wapenfeit: 15-14 tegen de Italiaanse Michela Landi.

En in de finale rekende ze af met een andere Italiaanse, Benedetta Fusetti, met 15-13. Corteyn, in de vorige editie nog 7e, pakt zo de Europese titel bij de U23.

Corteyn, die een topsportcontract heeft bij Defensie, is in de wolken. "De droom is uitgekomen", schrijft ze op Instagram, waar ze onder meer ook haar vader/coach bedankt.