Matej Mohoric onderbreekt Tourvoorbereiding voor Unbound: "Wist maandag nog niet hoe je tubeless band repareert"

"Ik verwacht dat het een speciale ervaring wordt, maar wel leuk. Al is het voor mij een sprong in het onbekende."

Over minder dan een maand hoopt Matej Mohoric te scoren in de Tour de France. Maar zijn voorbereiding op "La Grande Boucle" zet hij nu even op pauze om naar de VS te vliegen en daar deel te nemen aan de Unbound, een gruwelijk zware gravelwedstrijd van 200 mijl (322 kilometer). Waarom?

Het gravel is hier losser dan in Europa, minder snel. Dat betekent dat je harder moet stampen.

Matej Mohoric doorzwom al heel wat wielerwatertjes, maar toch zal hij een beetje met een klein hartje aan de start staan. "We weten wat we moeten doen, alleen hebben we het nog nooit gedaan."

"Een paar dagen geleden wist ik nog niet eens hoe je een lekke tubeless band repareert. Hopelijk lukt het mij ook als het nodig is."

"Het gravel hier in de VS is een stuk losser dan in Europa. Dat maakt het minder snel. Je moet meer stampen om je fiets vooruit te duwen."

Mohoric koerste niet meer sinds zijn opgave in de Ronde van Vlaanderen. "De laatste weken staat alles in het teken van de Tour. Daarvoor heb ik veel korte inspanningen gedaan die mij zaterdag niet van pas zullen komen."

"Maar ik voel mij fysiek oké. De conditie is goed genoeg om mee te doen voor een resultaat, als ik tenminste gespaard blijf van al te veel pech."

Dat het Mohoric menens is, blijkt uit het feit dat hij ploegmaat Lukasz Wisniowski en Matevz Govekar heeft meegenomen als "knecht". "Dat wijst op ambitie, maar we zijn hier ook om onze sponsors te vertegenwoordigen."

Een uitgebreid tactisch plan heeft de Sloveen in ieder geval niet. "Totaal niet zelfs. Ik wil zolang mogelijk bij de besten blijven en zo snel mogelijk terugkeren bij pech. Dan zien we wel."

Wie zullen die besten dan wel zijn, volgens Mohoric? "Ik heb een paar renners die ik speciaal in de gaten ga houden, maar ik denk vooral aan Keegan Swenson, die hier vorig jaar heeft gewonnen."