Jan Bakelants wil na maand zonder alcohol scoren in Unbound Gravel: "Rekening houden met winst zou arrogant zijn"

Na zijn 14e plek vorig jaar wil Jan Bakelants zaterdag nog een stukje beter doen in de Unbound Gravel, de meest iconische gravelrace ter wereld. "Maar we moeten realistisch blijven. Het is mijn beroep niet meer, maar wel een bezigheid waarvoor ik me graag inspan."

Net als vorig jaar volgt Ruben Van Gucht de avonturen van Jan "Jeanke" Bakelants in de VS op de voet.



Bakelants eindigde vorig jaar na de nodige dosis pech 14e in Kansas. Dit jaar wil hij die prestatie overtreffen. "Ik ben nu beter in vorm", klinkt het. "Vorig jaar kwam ik hier een beetje als een toerist aan om het eens meegemaakt te hebben." "Nu heb ik de laatste maand redelijk goed kunnen trainen en geen alcohol meer gedronken. Het deed deugd om me nog eens te soigneren."

Ik heb de voorbije maand veel kunnen trainen ondanks een communie en commentaar bij Giro-ritten. Jan Bakelants

Dankzij zijn deelname vorig jaar draagt Bakelants een rugzakje vol nuttige ervaring met zich mee. "Ik zal beter reageren op bepaalde situaties", knipoogt Bakelants, die vorig jaar met zijn handen het slijk van zijn fiets moest kuisen. "Nu weet ik dat ik daarvoor beter een spatel kan meehebben." Bakelants heeft deze maand ook meer gravelkilometers in zijn benen. "En dat ondanks de communie van mijn dochter en enkele Giro-ritten waarbij ik commentaar moest geven." "Ik heb net als vorig jaar aan de gravelraces van Valkenburg en Aken meegedaan. Ik ben ook bij Johnny Hoogerland gaan rijden in Oostenrijk en bij Alejandro Valverde in Spanje. Ook het BK heb ik achter de kiezen. Allemaal goeie trainingen voor de Unbound."



Gewaagde keuze van topfavoriet Mohoric

Wie topt volgens Bakelants de favorietenlijstjes?

"Als wereldkampioen gravel ligt de druk op de schouders van Matej Mohoric, die met 2 ploegmakkers van Bahrein-Victorious is afgereisd." "Voorafgaand aan de Tour de Unbound rijden is een investering die je doet. Met de jetlag daarbij vind ik dat een gewaagde keuze. Maar het toont ook aan hoe snel deze sport aan het rijpen is." Wie zijn de andere favorieten en outsiders? "Ik denk dat we van Greg Van Avermaet ook wel iets mogen verwachten. Hij heeft altijd sterk gepresteerd in de klassiekers, kan lange afstanden aan en groeit met de kilometer."



"Ook een diesel zoals Laurens ten Dam komt in deze wedstrijd altijd tot zijn recht. Zet daar ook maar Petr Vakoc en Paul Voss bij, die hun strepen al verdiend hebben." En wat met Niki Terpstra? "Onlangs heeft hij hier in de VS een wedstrijd gewonnen. Als Parijs-Roubaix-winnaar heb je hier een streep voor. Want de gelijkenissen tussen die klassieker en wat we in de Unbound Gravel moeten doen, is heel groot."

Belgen en bekende deelnemers Ruben Apers BEL Jan Bakelants BEL Thomas Dekker NED Arthur Eeckhout BEL Daan Grosemans BEL Piotr Havik NED Matej Mohoric SVN Lawrence Naesen BEL Joris Nieuwenhuis NED Seppe Odeyn BEL Daniel Oss ITA Nicolas Roche FRA Laurens ten Dam NED Niki Terpstra NED Greg Van Avermaet BEL Jelle Van Damme BEL Petr Vakoc TSJ Paul Voss DUI Thijs Zonneveld NED

In de weg rijden van de beteren

Houdt Jan Bakelants zelf rekening met winst zaterdag? "Zeggen dat ik daarmee rekening hou, zou arrogant zijn. Zeker door de aanwezigheid van Mohoric." "We moeten realistisch zijn. Het is niet meer mijn beroep, maar wel een bezigheid waarvoor ik me graag wil inspannen." "Maar ik hoop wel om beter te doen dan de 14e plek van vorig jaar. Als ik niet lek rijd of geen problemen krijg met de fiets, moet dat in principe wel mogelijk zijn. Want ik heb de ervaring mee van vorig jaar en ik ben beter dan toen."

Het zou zomaar kunnen dat ik na het WK in Leuven zeg dat ik beter de eer aan mezelf kan houden. Jan Bakelants