Van bizarre moordzaak tot Dutch Mafia: 5 weetjes over Unbound, de hoogmis van het gravelbiken

Daarna werd de naam Dirty Kanza op de korrel genomen. Door het woord "dirty" voor Kanza te plaatsen linkte de gravelrace zichzelf met geweld tegen de inheemse bevolking, zo stelde de webite Cyclista Zine. Na een petitie om de naam te veranderen werd de Dirty Kanza in 2020 gedoopt tot de Unbound Gravel. "Unbound" staat voor "vrij zijn", want de deelnemers ervaren op de gravelwegen een gevoel van vrijheid.

De 200 mijl (322 km) is het koninginnennummer van de Unbound. Dat is ook de afstand waar Jan Bakelants, Greg Van Avermaet en andere ex-profrenners hun borst voor natmaken.

Net zoals de Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen is er ook in de Unbound Gravel keuze tussen verschillende afstanden.

En dat is nu net het opzet van de Unbound: "self-supporting." Dat betekent dat de deelnemer alles zelf moet oplossen, hulp van buitenaf is verboden.

Jan Bakelants kan erover meespreken. Toen hij vorig jaar door een grote strook modder reed, blokkeerden zijn wielen. Bakelants had geen houten spateltje bij om de modder van zijn fiets te verwijderen. Hij heeft het karwei dan maar met zijn handen geklaard. "Het was net een cursus pottenbakken", gaf Bakelants toen met een kwinkslag mee. "Maar het heeft wel veel tijd gekost."

"Maar wij racen niet als een team", liet Ten Dam ooit optekenen in een artikel van Velonews. "Het is ieder voor zich in gravelwedstrijden."

De Belgen reizen met een sterke vloot renners af naar Kansas: van Jan Bakelants tot Greg Van Avermaet. Maar vooral de Nederlanders boezemen de andere deelnemers traditioneel veel angst in. Het leverde hen de bijnaam "The Dutch Mafia" op.

De editie van 2022 werd overschaduwd door een moordzaak.

Een viertal weken voor de Unbound Gravel werd in een huis in Austin het levenloze lichaam van Moriah Wilson gevonden, een rijzende ster in de gravelwereld.



Wilson had ooit een affaire met graveltopper Colin Strickland, Unbound-winnaar in 2019.

Na die affaire keerde Strickland terug naar gravelbiker Kaitlin Armstrong, de vrouw met wie hij voor Wilson al een relatie had.

En uit bewakingsbeelden bleek dat diezelfde Armstrong de fatale schoten had afgevuurd op Wilson.



Een driehoeksverhouding met dramatische gevolgen.

Armstrong werd uiteindelijk veroordeeld tot 90 jaar cel.