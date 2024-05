Greg Van Avermaet debuteert ambitieus in Unbound: "Zonder pech kan top 10, Mohoric de te kloppen man"

do 30 mei 2024 16:00

Greg Van Avermaet gaat zaterdag 327 km gravelen in Austin, VS. "Het is hier mooi."

Op zijn 39e gaat Greg Van Avermaet zaterdag voor het eerst van start in de Unbound Gravel, dé klassieker in het mondiale gravelen, in Austin, VS. "Ik verwacht er veel van", legt de olympische kampioen van 2016 aan Ruben Van Gucht uit. "Ik heb er specifiek voor getraind. Al zal het belangrijk zijn om geen pech te hebben."

Nu Greg Van Avermaet profrenner af is, is er ruimte voor andere dingen. Gravelen is iets wat hij graag doet en ook nog competitief wil doen. "Ik zag elk jaar de Unbound passeren en dacht altijd dat het leuk zou zijn om eens deel te nemen."



Van Avermaet heeft al wat gravelwedstrijden in Europa gereden. Er is één groot verschil met de VS, waar hij nu 2 keer 100 km heeft verkend: "Het zijn hier heel grove stenen."



"De banen zijn wel breder en iets minder technisch. In dat opzicht is het echt wel trappen."



"Maar er zijn een paar stroken die op de limiet zijn qua lekke banden en pech onderweg. Dat maakt het wel ambetanter: je maakt de verplaatsing, maar de kans zit erin dat je langs de kant staat en geen resultaat kan rijden. Geen pech hebben wordt een belangrijk iets."



Maar de winnaar van Roubaix in 2017 vindt zijn tocht over de oceaan alvast de moeite waard: "Het is hier een heel mooie streek. Wat op en af met klassieke klimmen, die ik heel graag doe. Het parcours verveelt niet."



"Ik ben eigenlijk verrast door de mooiheid van het parcours."

Parijs-Roubaix en Matej Mohoric

In de Ronde van Vlaanderen en in Parijs-Roubaix zijn de cruciale punten waar het gebeurt bekend. Nieuweling Van Avermaet tast qua tactiek in het duister in Austin: "Toch wel, ook omdat het parcours elk jaar een beetje verandert."



"Maar dat is voor iedereen zo. Er zijn niet echt ijkpunten. Het is 327 km langzaamaan doodgaan. De sterkste zal naar boven komen. Daar ben ik niet bang van. Dit ligt me. De jaren training zitten nog in mijn benen."



"Naarmate de wedstrijd vordert, zal ik in het voordeel zijn. Het is zaak van niets tegen te komen of toch het snel kunnen repareren."



"Als ik niets tegenkom, denk ik wel dat ik in de top 10 kan eindigen."



De bijna veertiger bekijkt de koers zoals Roubaix: vooraan zitten is belangrijk. "Je hebt dan een beter zicht op het gravel. Na 200 km begint de natuurlijke selectie."



Voor één ding is hij beducht: "De inspanning goed inschatten. Dit is volledig nieuw voor mij: 327 km gravelen. Op gravel moet je altijd duwen, je zit nooit op je gemak of kan je niet laten meedrijven in het peloton."



"Net als in Roubaix gaat het hier op het einde ook niet meer om snel rijden, maar om genoeg energie overhouden om de wedstrijd te winnen."

Hoe schat hij de tegenstand in? " Matej Mohoric zal de te kloppen man zijn. Je merkt dat, als je zelf prof geweest bent. Als er een wegcoureur meedoet, zal die altijd als favoriet aangeduid worden. Want die hebben die kracht nog."



Maar ook Keegan Swenson, de winnaar van vorig jaar, en Laurens ten Dam, vorig jaar 4e, schat Van Avermaet hoog in. "Al wordt die laatste welk elk jaar wat ouder."



Het is ongezien dat Mohoric, 10 jaar jonger dan onze landgenoot, in volle wegcarrière afkomt naar de Unbound. De Sloveen van Bahrain Victorious brengt bovendien 2 ploegmaats mee.



"Als het in je wegkalender past, is het leuk om te doen. Ik deed 2 jaar geleden het WK, vorig jaar het BK en EK. Met de benen van de weg kun je ook altijd iets betekenen."



"Voor het gravelen is het wel wat raar dat hij 2 ploegmaats heeft. Je mag hier van wiel wisselen, als zijn ploegmaats zich echt voor hem willen opofferen, heeft hij een groot voordeel."



"Die zijn in vorm en zullen zeker nog bij hem zitten als hij bijvoorbeeld een wiel nodig heeft, daarom is hij de uitgelezen favoriet."