Jelle Van Damme: "Greg overhaalde me om mee te doen aan Unbound, ik wil voor hem knechten"

Een verrassende naam bij de Belgische deelnemers aan de Unbound Gravel is Jelle Van Damme. De voormalige topvoetballer heeft zich na zijn carrière op de fiets geworpen. "Ik had ook nooit gedacht dat ik hier voor een wielerwedstrijd ging zitten", vertelde de 40-jarige aan Ruben Van Gucht. Hij doet trouwens niet zomaar mee, hij is er met een missie.

Hoe is hij dan in de zwaarste gravelwedstrijd ter wereld beland? "Greg heeft me in januari overhaald." Greg is streekgenoot (allebei geboren in Lokeren) en vriend Greg Van Avermaet.



De nieuwe hobby van Van Damme is uit de hand gelopen: hij fietst heel veel en trok onder meer de voorbije winter met ex-profs op stage in Spanje. Hij is in vorm, maar wat verwacht hij hier nu van? "Sowieso uitrijden", klinkt het snel.



"Maar natuurlijk wil je altijd meer en ook graag een deftig resultaat rijden. En de benen zijn goed", lacht hij veelbelovend.



Waarna de aap uit de mouw kwam. Greg en Jelle komen hier eigenlijk als duo.



"Greg geeft me tips: als je slim rijdt en goed indeelt, kun je ver geraken. Mijn doel is eigenlijk om zo lang mogelijk bij Greg te blijven. Als hij dan materiaalpech heeft, kan ik knechten... Ik wil gerust mijn wielen afgeven, want ik denk dat Greg er dicht bij kan zijn."

Voor Van Damme is het gravelen niet helemaal nieuw, omdat hij al enkele qualifiers reed. Maar de zwaarte en de afstand (327 km) natuurlijk wel.



Wat verwacht hij? "Daar heb ik moeilijk zicht op. Ik heb Valkenburg, Aken en het BK gedaan. Dat waren deftige afstanden van 150 km en goeie snelheden. Ik voel me goed en heb vertrouwen."



"Maar we hebben hier al 2 keer gereden, woensdag reden we met 3 man 4 keer plat. Onze mecanicien die mee is, sprak met andere mecaniciens en er zijn heel veel platte banden. Je zult dus de nodige dosis geluk moeten hebben."



"Om de afstand te overbruggen zal ik goed moeten eten en drinken. Het langste wat ik op de weg al gedaan heb, is 260 km."

"Uit de hand gelopen hobby voor de kick"

Vanwaar komt eigenlijk de drang om na een prachtige voetbalcarrière, gestopt in 2020, competitief te zijn op de fiets. "Dat fietsen is mijn uitlaatklep. Ik heb altijd graag gefietst en het ook altijd gevolgd."

Hij stopte trouwens als kind eens een jaartje met voetballen om als nieuweling te koersen."Toen ik als prof stopte, heb ik me een fiets aangeschaft. En die hobby is uit de hand gelopen."



"Je merkt dat je sterker en beter wordt door te trainen en wedstrijden te rijden. Door kilometers te maken. Zeker als je omringd wordt door profs of ex-profs. Daar ga ik onbewust naar op zoek: je wil beter en sterker worden. Dat is een fijn gevoel."



"Het komt in de buurt van de kick die ik 20 jaar had als voetballer in topwedstrijden."



"Ik amuseer me en heb een enorm respect voor wielrenners. Ik zeg soms lachend: "Dat is een echte sport." Je moet er veel meer voor doen, al kun je het niet vergelijken met voetbal."

Van Damme weet niet waar deze uit de hand gelopen hobby eindigt. "Maar ik hoop nu wel al aan de finish van Unbound."

Hij heeft zich vorige week gekwalificeerd voor het WK Gran Fondo op de weg in Denemarken eind augustus. "En in Groningen wil ik me binnenkort ook kwalificeren voor het WK gravel in Leuven."



"Ik heb nu tijd. Dus zolang ik me amuseer, doe ik voort. Al weet ik dat er een periode zal komen, waarin ik het niet meer zo intens zal kunnen doen."



Op training in de VS de voorbije dagen viel het Jan Bakelants op hoe hard Van Damme met een fiets kon rijden. "Dat flatteert me. Dat komt van mensen die een heel leven prof zijn geweest."

"Ik ben er zelf niet zo mee bezig, al durf ik wel zeggen dat ik goed zit momenteel. Misschien nog nooit zo goed."



Wanneer zal hij zaterdagavond tevreden zijn? "Als ik over de meet ben. Nog beter zou zijn als Greg wint en ik mijn duit in het zakje heb kunnen doen."