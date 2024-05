Bokser Victor Schelstraete komt op 1 zege van de Olympische Spelen

Op het Olympisch Kwalificatietoernooi boksen in Bangkok heeft Victor Schelstraete zich geplaatst voor de quotakamp, waarvan de winnaar een ticket voor de Olympische Spelen krijgt. Schelstraete schakelde in de 3e ronde de vice-Europese kampioen uit Armenië uit.

Met Oshin Derieuw en Vasile Usturoi is België al verzekerd van twee boksers op de Olympische Spelen. Op het kwalificatietoernooi in Bangkok kregen de andere Belgen een laatste kans om zich bij dat duo te voegen.

Mohamed Rachem (klasse tot 71 kilogram) en Noa Hadjit (klasse tot 80 kilogram) redden het niet en dus kwam enkel Victor Schelstraete (klasse tot 92 kilogram) nog in aanmerking voor dat felbegeerde ticket.



Voor Schelstraete verliep de olympische kwalificatieperiode door een afgescheurde achillespees allesbehalve voorspoedig. Maar hij lijkt op het juiste moment weer in topvorm.

Zijn eerste kamp tegen de Jordaniër Odal Al-Hindawi was een opwarmertje: hij won met 4-1. De Armeniër Narek Manasyan beloofde een ander paar mouwen te worden.



Manasyan veroverde onlangs op het EK nog zilver, een medaille die bovenop zijn bronzen medaille van het WK 2023 kwam. Een te duchten tegenstander dus.



Schelstraete had het dan ook niet onder de markt. Hij probeerde zijn surplus aan lengte, ook in zijn armen, optimaal te benutten tegen de meer gedrongen Manasyan, die het zelf meer van de counterpunches moest hebben.



De juryleden rond de ring waren in de eerste twee rondes net iets meer op de hand van Manasyan, maar in de laatste ronde deed Schelstraete net genoeg om het pleit nog in zijn voordeel te beslissen.



Als Schelstraete ook zijn volgende kamp, de zogenaamde quotakamp, wint tegen de Fransman Soheb Bouafia, mag hij naar Parijs.