Alexander Hendrickx trekt Red Lions over de streep in Pro League-duel met Spanje

In de Hockey Pro League hebben de Red Lions donderdagavond voor eigen publiek gewonnen van Spanje. De Belgen kwamen in de 2e helft op achterstand, maar knokten zich tot nog naar een 3-2-overwinning.

Een dag na de klinkende zege tegen Australië diende zich met Spanje een van de mindere goden aan in de Hockey Pro League.

Maar in Wilrijk verkochten de Spanjaarden hun huid duur en vroeg in de 2e helft klommen de bezoekers zowaar op voorsprong, toen Cunill raak trof na een strafcorner.

Het antwoord van de Red Lions liet niet lang op zich wachten. Ervaren rot Dohmen tekende voor de 1-1, maar aan de overkant sloeg Spanje opnieuw toe, dit keer via Sanz. Luypaert stelde snel orde op zaken na een penaltycorner.

In het 4e quarter duwden de Lions het gaspedaal nog wat verder in en met een snoeiharde strafcorner zette Alexander Hendrickx de 3-2 op het bord. Diezelfde Hendrickx had in de slotminuten met een strafbal nog de kans om de kloof verder uit te diepen, maar de Spaanse goalie redde miraculeus.

België is nu 5e in de Hockey Pro League, met 4 zeges in 10 wedstrijden. Komend weekend komen de Red Lions nog 2 keer in actie in Antwerpen, opnieuw tegen Spanje en Australië.