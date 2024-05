UCI legt "Superman" Miguel Angel Lopez (30) een dopingschorsing van vier jaar op

De UCI maakte woensdag bekend dat Miguel Angel Lopez een schorsing van vier jaar krijgt. In juli vorig jaar werd hij al voorlopig geschorst door de Internationale Wielerunie. Hij staat nu, met terugwerkende kracht, tot 24 juli 2027 aan de kant.



De UCI kreeg op 26 juni en 7 juli 2023 bewijsmateriaal van het Internationaal Testagentschap (ITA), verkregen via de Spaanse Guardia Civil en de Spaanse antidopingorganisatie (CELAD). Die voerden een onderzoek naar de controversiële dokter Marcos Maynar. Die zou betrokken zijn bij tal van dopingzaken met anabole steroïden en epo.

De Colombiaan heeft een maand om beroep aan te tekenen bij het Internationaal Sporttribunaal (TAS) in Lausanne.

Lopez won in zijn carrière onder meer een etappe in de Tour (2020) en drie ritten in de Vuelta (twee in 2017 en eentje in 2021). Hij werd derde in het eindklassement van de Giro en de Vuelta in 2018. In 2022 werd hij in de door Remco Evenepoel gewonnen Vuelta nog vierde.