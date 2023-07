"Superman" Miguel Angel Lopez voorlopig geschorst voor bezit verboden middelen

"Superman" Lopez koerste toen voor Astana. Hij gaf al op in rit 4, de etappe met finish op de Etna.

De UCI heeft beslist om Miguel Angel Lopez voorlopig te schorsen voor het bezit van verboden middelen in de aanloop naar de Ronde van Italië.

Miguel Angel Lopez kent u als nummer 6 uit de Tour van 2020, gewonnen door Tadej Pogacar. Lopez haalde Parijs op ruim 6 minuten van de sterke Sloveen.



Sinds dit jaar koerst Lopez niet meer op het hoogste niveau, wel voor het Colombiaanse en continentale team Team Medellin.

Hij opende zijn seizoen met eindwinst in de Ronde van San Juan. Vorige maand verbaasde hij met 9 zeges plus de eindwinst in de Ronde van Colombia.