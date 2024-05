Na de titel ook de beker: Bayer Leverkusen sluit droomseizoen af met historische dubbel

Bayer Leverkusen heeft voor het eerst in zijn clubgeschiedenis de Duitse dubbel gewonnen. Met de 0-1-zege in de bekerfinale tegen tweedeklasser Kaiserslautern spoelde de landskampioen de ontgoocheling van de verloren Europa League-finale door.

Dat Bayer 04 Leverkusen uitgerekend in de finale van de Europa League zijn eerste nederlaag van het seizoen had geleden, was hard aangekomen. Het moest en zou de enige worden, maakte de landskampioen duidelijk voor de bekerfinale.

Met Kaiserslautern, de nummer 13 uit de Duitse tweede klasse, was de tegenstand wel wat lichter dan deze week in Dublin. Na een kwartier kon Xhaka met een prachtige uithaal voor de 0-1 zorgen.

Geen vuiltje aan de lucht dus, tot Odilon Kossounou (ex-Club Brugge) nog voor de rust zijn tweede gele kaart pakte. Met een man minder moest Leverkusen op zijn tellen passen, maar de eindzege kwam niet meer in gevaar.

Xabi Alonso sluit het historische seizoen dus af met de dubbel. Na Bayern, Dortmund, Schalke, FC Köln en Werder Bremen is het nu de 6e Duitse club die daarin slaagt.