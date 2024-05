Blessin houdt zich vast aan "10 procent hoop" op titel voor Union: "We proberen die kans te grijpen"

Hun lot hebben ze niet meer in eigen handen, maar toch geeft Union de hoop op de dubbel niet op. Wat de uitkomst ook wordt, coach Alexander Blessin is trots op het seizoen van de Brusselaars. "Deze play-offs zullen me niet op andere gedachten brengen."

Blessin zal dan ook niet als een bezetene de score in Brugge in de gaten houden. "Ik kan het niemand verbieden op de bank, maar ik heb zelf mijn gsm niet bij tijdens een match. Ik zal volledig gefocust zijn op onze wedstrijd."

"Nu hebben we in de laatste wedstrijd nog iets te winnen, dus het wordt interessant. We focussen op onze eigen wedstrijd, want dat is het enige waarover we kunnen beslissen. De rest komt zoals het komt."

Of we nu 1e, 2e of 3e worden, ik zal altijd zeggen dat het een geweldig seizoen was.

Vorige week liet Blessin nog de Champions League-hymne afspelen tijdens de lunch om zijn spelers te motiveren voor de match tegen Cercle. Welk trucje had hij uit zijn mouw geschud voor de slotmatch tegen Genk?

"Niets", lachte Blessin. "Iedereen weet welke kans we hebben. Iedereen moet na de match gewoon in de spiegel kunnen kijken en zeggen: ik heb er alles aan gedaan. We hebben de uitkomst niet in eigen handen."

Blessin weet goed dat de kans op de dubbel klein is. "Club Brugge heeft 86 procent kans, wij hebben 10 procent en Anderlecht 4 procent. We hebben nog een kans en die gaan we proberen te grijpen."

Wat het ook wordt, Blessin zal niet ontgoocheld zijn. "We hebben een geweldig seizoen achter de rug. Ik ben heel trots op mijn ploeg en hun prestaties. Of we nu 1e, 2e of 3e worden, ik zal altijd zeggen dat het een geweldig seizoen was. De play-offs zullen me niet op andere gedachten brengen."

"Als je voor het seizoen naar mij kwam en zei dat we een prijs zouden pakken en 2e zouden worden in het klassement, zou ik er wel voor getekend hebben. Dat is ongelofelijk goed. Maar er is nog hoop dat er iets meer kan gebeuren."