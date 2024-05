Spelers met hoofdblessure krijgen op de Copa America een roze kaart

Naast gele en rode kaarten zullen er op de Copa America, het Zuid-Amerikaanse landenkampioenschap, ook roze kaarten in de borst- of achterzak van de scheidsrechters zitten. Die worden getrokken voor spelers die gewisseld moeten worden met een hoofdblessure. Het geeft hun trainers het recht om een extra wissel te doen.

In Italië zagen we enkele jaren geleden al een experiment met groene kaarten (voor fair play) en een tijdje geleden werd een ballonnetje opgelaten voor blauwe kaarten (tijdstraf voor professionele fouten), maar op de Copa America zullen de roze kaarten hun intrede doen.



Als een speler een hoofdwonde of hersenschudding oploopt kunnen de Zuid-Amerikaanse bondscoaches een beroep doen op een extra wissel. De scheidsrechter trekt dan een roze kaart voor de speler die naar de kant moet.

De speler moet onmiddellijk naar de kleedkamer en indien nodig zelfs naar een medisch centrum. Een arts moet binnen 24 uur een verslag opmaken en naar de medische commissie van de CONMEBOL sturen. Zo willen ze bedrog voorkomen.

Een team mag per wedstrijd één keer gebruik maken van een extra wissel via de roze kaart. In dat geval krijgt de tegenstander ook de mogelijkheid om een extra wissel uit te voeren.



De Copa America vindt dit jaar plaats in de Verenigde Staten, van 21 juni tot 15 juli.