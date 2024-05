Heleen Jaques twijfelt niet aan 7e titel op rij voor RSCA Women: "Op ervaring over de streep trekken"

"Daarnaast is het ook een heel ervaren ploeg, met onder meer enkele Red Flames in de kern. Ze spelen al een paar jaar met dezelfde kern, waar je bij andere clubs vaak veel verschuivingen ziet."

Om zaterdagmiddag kampioen te spelen, moet Anderlecht gewoon thuis winnen van KRC Genk. Bij een gelijkspel of een nederlaag is het afhankelijk van het resultaat in Standard-Club Brugge. Als Standard die match wint, en Anderlecht dus niet, dan gaat de titel naar Luik.

Als Anderlecht de klus klaart, dan is dat al de 7e titel op een rij. "Een heel straffe reeks. In het begin van het vrouwenvoetbal zag je ook wel eens af en toe zo'n reeksje, maar nu is de concurrentie groter, zijn er meer ploegen aan elkaar gewaagd. Zeker dit jaar was het een spannende titelrace."

"OH Leuven had veel geïnvesteerd om toch eens een prijs naar Leuven te halen. Dat is net niet gelukt. Ze hebben pech gehad dat een belangrijke match na de verloren bekerfinale viel."

Bij Standard dreigen de financiële problemen die ook de mannen teisteren de toekomst op de helling te zetten. "Ik sta er te ver af om dat goed in te schatten", zegt Heleen Jaques.

"Standard is een vaste waarde aan de top van onze competitie. Ik hoop vanuit de grond van mijn hart dat dit geen invloed heeft op de vrouwenploeg."

"Het is belangrijk dat ze op het hoogste niveau blijven, want het zou een slecht signaal zijn als ook Standard eruit zou vallen (KV Mechelen, Woluwe en Charleroi zijn al moeten stoppen)."

"Het is jammer dat er nu een paar clubs tussenuit gaan. Maar als je ergens naartoe werkt - meer professionalisering in dit geval - dan gebeurt dat met vallen en opstaan. Misschien kunnen andere clubs die stappen wel zetten."