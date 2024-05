Belgische hockeymannen komen stilaan onder stoom, India is het kind van de rekening

De Red Lions maken van de Hockey Pro League gebruik om zich klaar te stomen voor de Olympische Spelen, waar ze hun titel verdedigen. Dat gaat een beetje met vallen en opstaan.



Tegen Ierland, het kneusje van de Hockey Pro League, werd gisteren nog verrassend verloren, maar tegen India werd het blazoen weer wat opgepoetst.



In een aangename en hoogstaande eerste helft maakte Felix Denayer het verschil met de 1-0, al kregen ook de Indiërs hun kansen. Toen Alexander Hendrickx er vroeg in de tweede helft 2-0 van maakte, uiteraard op strafcorner, was het pleit al nagenoeg beslecht.



Dat was het zeker bij de 3-0. Denayer zorgde deze keer voor de assist, Cédric Charlier werkte af.



Even veerde India nog op met de 3-1 van Abhishek, maar opnieuw Hendrickx legde in de slotminuut de 4-1 eindstand vast, nu met een strafbal.



Zaterdag spelen de Lions opnieuw tegen India in Antwerpen. Zondag staat er ook nog een tweede match tegen Ierland op het programma.