Boedapest vormt strijdtoneel voor Champions League-finale van 2026

De UEFA heeft woensdag de speelsteden voor de Europse finales van 2026 en 2027 onthuld. De Champions League-finale van 2026 wordt beslecht in de Puskas Arena in Boedapest. Waar de finale van 2027 zal plaatsvinden, is nog onbekend door de onzekerheid omtrent de verbouwingen van San Siro in Milaan.

Wie in 2026 de CL-finale wil bijwonen, mag een ticketje boeken naar de Hongaarse hoofdstad Boedapest. Dat heeft de Europese voetbalbond UEFA vandaag aangekondigd.

Ook de speelsteden van de Europa League en Conference League werden bekendgemaakt.

De Europa League-finales van 2026 en 2027 zullen afgewerkt worden in respectievelijk Istanbul (Besiktas Park) en Frankfurt (Frankfurt Stadion).

Voor de Conference League trekken we in 2026 naar Leipzig (RB Arena). In 2027 is het aan het Besiktas Park om na de Europa League-finale van 2026, ook de Conference League-finale van 2027 te ontvangen.

De eindstrijd van de Champions League in het vrouwenvoetbal vindt in 2026 plaats in het Ullevaal Stadion in de Noorse hoofdstad Oslo.

De Europese finales van volgend jaar lagen al eerder vast. Dan wordt er gespeeld in München (Champions League), Bilbao (Europa League), Wroclaw (Conference League) en Lissabon (Champions League voor vrouwen).