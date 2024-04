Kampioen worden ondanks 0 op 12? Het kan! 5 opvallende cijfers uit de Champions' Play-offs

ma 29 april 2024 15:18

Na 6 speeldagen blijft het ongekend spannend in de titelstrijd. Anderlecht, Club Brugge en Union staan op een zakdoek en over de eerste plaats lijkt een soort vloek te hangen. Union heeft de kans om een historische comeback te realiseren, terwijl Antwerp het scoren verleerd lijkt te zijn. Vijf opvallende cijfers uit de titelplay-offs voor u uitgelicht.

1 puntje verschil tussen 3 ploegen

Net als vorig jaar lijkt de titelstrijd weer beslist te worden in het absolute slot. Toen trapte Toby Alderweireld Antwerp naar het delirium in de extra tijd. Met nog vier speeldagen op het menu staan ook nu weer 3 clubs op een zakdoek. Anderlecht, Club Brugge en Union staan momenteel op 1 punt van elkaar, KRC Genk is uitgeteld na 2 pandoeringen tegen Club. De situatie verandert na elke speeldag. De komende weken belooft de titelstrijd dan ook razend spannend te worden, mede dankzij het systeem van de play-offs met de gehalveerde punten. Iedereen herinnert zich de beelden van vorig jaar, toen de helikopter met de titeltrofee op de valreep van koers moest veranderen. Union, Genk en Antwerp waren om beurten virtueel kampioen. Dit seizoen hetzelfde scenario? Dat kan. Dankzij het spannende verloop bovenin kan de kampioen ten vroegste op speeldag 9 gekend zijn.

Club wint 5 keer op een rij en scoorde 16 keer

Onder de nieuwe coach Nicki Hayen wist Club Brugge de afgelopen 5 wedstrijden in de play-offs te winnen. Reken daar de 2 wedstrijden tegen PAOK in de Conference League bij, dan zit Club aan 7 overwinningen in 7 wedstrijden. Dat is straf. In de reguliere competitie won Blauw-Zwart maximaal 3 wedstrijden op een rij. Daarvoor moeten we terugkeren naar augustus 2023. Club begon toen sterk aan de competitie onder Ronny Deila: na een gelijkspel op de openingsspeeldag tegen Mechelen won het van Westerlo, Eupen en RWDM. In deze play-offs scoort Club zeer vlot: 16 stuks. Koppel dit aan de ijzersterke verdediging en je hebt alle troeven in handen om titelkandidaat nummer 1 te zijn. Club slikte amper 3 goals in 6 wedstrijden.

Nicky Hayen

Antwerp met een xG van 0,06

De play-offs van Antwerp zijn momenteel teleurstellend. The Great Old kon amper 1 wedstrijd winnen en verloor al 5 keer. Vooral in de beide strafschopgebieden lijkt de titelverdediger de laatste weken met een probleem te zitten.



De ploeg van Mark van Bommel slikte in 6 wedstrijden 12 doelpunten en kon amper 2 keer scoren. Ook gisteren tegen Union verliep het creëren van kansen moeizaam. Op 90 minuten tijd schoot Antwerp amper 2 keer op doel. Statistieken zeggen niet altijd alles in het voetbal, maar het cijfer 0,06 van xG (expected goals) van Antwerp in het Dudenpark is veelzeggend voor de aanvallende problemen. Het mocht Noah Sadiki dan ook bedanken bij de 0-1 van Vincent Janssen, die het geschenk met plezier uitpakte.

5 keer op 6 kan leider niet winnen

Het lijkt erop dat er een vloek heerst over de eerste plaats in de Champions' Play-offs. In 6 speeldagen kon de ploeg die aan kop stond nog maar 1 keer winnen. Enkel op speeldag 5 won leider Anderlecht tegen Cercle Brugge (3-0). Maar gisteren kon ook Paars-Wit als koploper geen overwinning uit de brand slepen tegen Cercle Brugge. Club won eerder op de dag en wipte over Anderlecht, wat voor extra druk zorgde. De eerste 4 speeldagen ging Union telkens als leider in, maar de ploeg van Alexander Blessin verloor 4 keer op een rij. De druk die gepaard gaat met de eerste plaats, lijkt dus enigszins verlammend te werken. Komend weekend heeft Anderlecht op het veld van Union een nieuwe kans om de vloek te doorbreken. Geen makkelijke opdracht voor de ploeg van Brian Riemer. Anderlecht kon sinds de terugkeer van Union op het hoogste niveau nog nooit winnen in het Dudenpark.

0 op 12, toch kampioen?