Technisch directeur mist Belgische medailles na EK judo: "Kunnen niet tevreden zijn met deze resultaten"

Geen eremetaal voor de Belgen op het EK judo in Zagreb. Dat is de belangrijkste conclusie na een weekend op het hoogste niveau, enkele maanden voor de Spelen. De afwezigheid van Matthias Casse was dan wel een verzachtende omstandigheid. Toch is Koen Sleeckx niet tevreden. "Medailles hadden gekund", zegt de technisch directeur van Judo Vlaanderen.

De zevende plaatsen van Jorre Verstraeten (-60 kg) en Ellen Salens (-48 kg) waren de beste prestaties in Kroatië. Koen Sleeckx had op meer gerekend en vooral gehoopt.

"We kunnen niet tevreden zijn met deze resultaten", zegt de technisch directeur van Judo Vlaanderen.

"We hadden atleten bij die een medaille konden ambiëren. Met Nikiforov, Verstraeten, Libeer en Ryheul mikten we minstens op een plaats in de top 8. Dat was ook belangrijk in de strijd voor kwalificatie voor de Olympische Spelen in Parijs."