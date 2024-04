Gaat de hype bij recreanten in de toekomst olympisch? "Padel is absoluut een blijver"

di 23 april 2024 17:31

Deze week is Gare Maritime in Tour & Taxis omgetoverd tot een waar padelparadijs dankzij de Brussels Premier Padel. Een toernooi waar de absolute wereldtop zich verzamelt. Tijdens de coronaperiode was padel razend populair. Maar is dat nog steeds zo? En zit er (olympische) toekomstmuziek in? Sporza Daily legt zijn oor te luister.

Met wereldwijd zo’n 20 miljoen spelers is padel één van de snelst groeiende sporten. In Vlaanderen alleen al zijn we met meer dan 100.000 die geregeld in de padelkooi kruipen. Een daarvan is Bram Coene. Hij waagt zich deze week aan het toernooi in Brussel, waar hij zich meet met de absolute wereldtop. De Brussels Premier Padel is een evenement op het P2-niveau, onder P1 en de Masters, vergelijkbaar met grandslamtoernooien in het tennis. "Dit is het eerste in Europa dit jaar", deelt Sabine Appelman, die een groot hart heeft voor padel. "Dus alle hoog geranschikte spelers zullen aanwezig zijn in de hoofdstad." "Het wordt snoepen van padel op het allergrootste niveau."

Waanzinnige start, olympische toekomst?

Heel wat topspelers herkennen het verhaal van Coene: een overstap uit het tennis naar padel. En dat tijdens de coronaperiode. "Tijdens corona was het even waanzin", zegt Gijs Kooken, CEO van Tennis en Padel Vlaanderen. "De ledenaantallen stegen enorm, nu gebeurt dat op een gezondere manier. Maar bij interclubcompetities zie je nog steeds straffe stijgingen." "Zo is padel de nummer 4 geworden na voetbal, tennis en gymnastiek." Daar zit het technische aspect van de sport voor iets tussen. "Het is nog altijd een zeer toegankelijke sport. Ook voor mensen zonder een verleden in een balsport. De jeugd ontdekt de sport, dus het is absoluut een blijver", weet ook ex-toptennisster Sabine Appelmans.

Padel heeft alles om een olympische sport te zijn. Sabine Appelmans

Een blijver is het zeker voor recreanten. Wordt het ooit een nieuwkomer op de olympische agenda? "De sport is aan het professionaliseren. Dat zie je met de Premium-Tour, die voor internationalisering zorgt. Olympisch worden, zou enorm veel helpen voor de uitstraling. Al is het zover nog niet", oordeelt Kooken. Al ziet Appelmans zeker het potentieel: "Het heeft alles om een olympische sport te zijn. Het vroegst mogelijke is 2032, in Australië. Daar mag het gastland een paar sporten kiezen. Tijdens de Australian Open wordt ook een padeltoernooi georganiseerd. De stille hoop is er bij de padelfans." Mogen we er over 8 jaar dan een Belg verwachten? "We staan 20 jaar achter op landen als Argentinië en Spanje", gaat ze voort. "Daar kunnen spelers ook echt van hun sport hun beroep maken." Afwachten, dus. Maar in de tussentijd: padel gerust met 3 vrienden, of ga eens kijken naar een match op het hoogste niveau op het Brussels Premier Padel toernooi, nog een hele week in Brussel.