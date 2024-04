Novak Djokovic en Aitana Bonmati winnen hoofdprijzen op 'Oscars van de Sport'

In elke categorie waren er zes genomineerden. Bij de mannen waren dat, naast Djokovic, polsstokspringer Mondo Duplantis, Manchester City-fenomeen Erling Haaland, atleet Noah Lyles, drievoudig F1-wereldkampioen Max Verstappen en Lionel Messi, de winnaar van de vorige editie. Djokovic wint de trofee voor de vijfde keer, een record dat hij met zijn voormalige rivaal Roger Federer deelt. Bij de vrouwen ging het, behalve om Gouden Bal-winnares en wereldkampioene Bonmati (FC Barcelona), om atlete Faith Kipyegon, sprintster Sha'Carri Richardson, sprintster Sherica Jackson, tennisster Iga Swiatek en skiester Mikaela Shiffrin. Op de vorige editie won Shelly-Ann Fraser-Pryce, deze keer was Bonmati de laureate. De Spaanse voetbalvrouwen (met opnieuw Bonmati) kaapten als wereldkampioen ook de prijs voor de Ploeg van het jaar weg. De Duitse basketmannen, Manchester City, de Springboks, het Europese Ryder Cup-team en F1-team Red Bull Racing grepen naast de trofee.

Een panel van 1.300 sportjournalisten stelde de lijst met genomineerden op. Een jury van sportpersoonlijkheden koos de laureaten. Met tennissters Justine Henin (Sportvrouw van het Jaar in 2008) en Kim Clijsters (Comeback van het Jaar in 2010) vielen twee Belgen in het verleden in de prijzen.