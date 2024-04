Barcelona-voorzitter Joan Laporta dreigt met juridische stappen na Clasico en verwijst naar ... Anderlecht-Genk

De penaltyzaak Anderlecht-Genk blijft nazinderen, zelfs in Spanje. Vier maanden na de feiten rakelde Barcelona-voorzitter Joan Laporta het voorval nog eens op. Dit naar aanleiding van een discussie tijdens de Clasico. Zondagavond was er twijfel of een bal al dan niet over de lijn ging. "We sluiten juridische stappen niet uit", zegt Laporta.