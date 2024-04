NBA-finalist Miami pakt net als in 2023 8e play-offticket, ook New Orleans stoot als laatste door

za 20 april 2024 10:04

Afgelopen nacht zijn de laatste twee play-offtickets uitgedeeld in de NBA aan Miami en New Orleans. De Heat klopte Chicago met 112-91 en pakte zo de 8e plaats in de Eastern Conference. New Orleans versloeg Sacramento met 105-98 en is 8e in de Western Conference.

Miami deed het vrijdag zonder sterspeler Jimmy Butler. Die blesseerde zich woensdag in de eerste play-inmatch tegen Philadelphia aan zijn rechterknie. Tyler Herro (24 ptn, 10 rbs, 9 ass) en rookie Jaime Jaquez Jr (21 ptn, 6 rbs, 6 ass) vervingen hem met verve tegen Chicago.



Een 19-0-tussenspurt in het eerste quarter zette meteen de toon.



Miami plaatste zich zo voor het tweede seizoen op een rij als achtste in het oosten voor de play-offs. Vorig seizoen schopte de Heat het vervolgens tot in de finale, waarin Denver met 4-1 te sterk was.



Morgen wacht in de eerste ronde van de play-offs Boston, het eerste reekshoofd en beste team van de reguliere competitie.

Bij New Orleans ontbrak uitblinker Zion Williamson door een hamstringblessure. Brandon Ingram nam zijn rol over en maakte 24 punten tegen Sacramento. Jonas Valanciunas droeg 19 punten en 12 rebounds bij.



De'Aaron Fox maakte 35 punten voor de Kings, maar zijn topscore was niet voldoende om een nederlaag af te wenden.



New Orleans kwalificeerde zich pas voor de tweede keer in zes seizoenen voor de play-offs. Vanaf zondag is Oklahoma City, de beste ploeg van het Westen, de tegenstander in de eerste ronde.