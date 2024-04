LeBron James gidst Lakers naar play-offs, geen naseizoen voor ondermaatse Warriors na pak rammel bij de buren

In de NBA hebben de LA Lakers zich vannacht verzekerd van een stekje in de play-offs na winst tegen de New Orleans Pelicans. Voor Golden State, dé ploeg van het voorbije decennium, zit het seizoen er definitief op na een zware nederlaag in Sacramento, waarmee meteen ook het einde van de Warriors-dynastie lonkt.

De LA Lakers hadden het reguliere seizoen beëindigd op de 8e plaats en dus moesten ze hun plekje in de play-offs nog afdwingen via de play-ins. Daarin brachten LeBron James en co. vannacht een bezoekje aan New Orleans.

De Pelicans verkochten hun huid duur in LA, onder meer dankzij een ijzersterke Zion Williamson (40 punten). Maar in de slotfase van de wedstrijd moest de krachtpatser van New Orleans met een blessure naar de kant en zonder Williamson gingen de bezoekers nog onderuit: 110-106.

Bij de Lakers was LeBron James de topschutter met 23 punten. Met ook nog 9 rebounds en 9 assists flirtte James met een triple-double. "We hebben ons ticket voor de play-offs te pakken, dus het was een goeie wedstrijd", aldus James.

In de play-offs moeten de Lakers het nu opnemen tegen titelverdediger Denver. Dat duel wordt een heruitgave van Western Conference Finals van vorig seizoen. Toen walsten de Nuggets met 4-0 over de Lakers. "Iedereen kijkt uit naar deze uitdaging", aldus coach Darvin Ham.