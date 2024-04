Organisator zet met nieuwe Wereldbekerkalender in op uitstraling: "We willen geen pestgedrag vertonen"

De organisatoren van de overige klassementen kijken met argusogen naar de nieuwe kalender van de Wereldbeker veldrijden. Vanaf eind november vormt dat kampioenschap de voornaamste brok. "Want het is nu het moment om het buitenland te laten proeven van onze fantastische sport", verdedigt Chris Mannaerts van Flanders Classics het plan.

Veel geschreven, veel gebabbeld, veel gediscussieerd. Dat ging vooraf aan de nieuwe Wereldbekerkalender. Een die voor een "sterk product" moet zorgen.

Waarom koos de organisatie voor een bundeling van 12 crossen op 2 maanden? "Omdat we niet blind mogen zijn voor de evoluties in het wielrennen", zegt Chris Mannaerts van Flanders Classics.

"Er zijn de opkomst van het gravelbiken, een langer mountainbikeseizoen en meer ritten op de weg. We hebben vastgesteld dat er een probleem was met het deelnemersveld, vooral in het begin van het seizoen."

"Om een antwoord te bieden op de vraag van organisatoren - die veel geld en tijd investeren om een Wereldbekercross op poten te zetten - leek het ons opportuun de Wereldbeker later van start te laten gaan."