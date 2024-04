De sterren voor Luik-Bastenaken-Luik (v): Niewiadoma en Longo Borghini duwen SD Worx uit favorietenrol

Voor het eerst dit voorjaar staat er geen enkele renster van SD Worx bovenaan het sterrenstelsel. De favorietenrol in Luik-Bastenaken-Luik is weggelegd voor Waalse Pijl-winnares Katarzyna Niewiadoma en Ronde-winnares Elisa Longo Borghini.

Luik-Bastenaken-Luik ontbreekt nog op de rijkgevulde erelijst van Longo Borghini. Brengt ze daar vandaag verandering in?

Op gelijke hoogte staat Elisa Longo Borghini . De Italiaanse kampioene is de regelmaat zelve dit voorjaar: ze stond al 5 keer op het podium, 2 keer op het hoogste schavotje (Ronde van Vlaanderen en Brabantse Pijl).

Haar eerste zege in 5 jaar tijd loodst Katarzyna Niewiadoma (Canyon-SRAM) naar de polepositie in La Doyenne.

SD Worx kruipt dit voorjaar voor het eerst in de rol van underdog.

Nederlands kampioene Demi Vollering kroonde zich in de voorbije 3 edities nochtans 2 keer tot keizerin van Luik.

Maar dit voorjaar wil het maar niet lukken voor de Nederlandse ploeggenote van Lotte Kopecky. Spookt haar transfer van volgend jaar te veel door haar hoofd?

En wat gezegd van de wereldkampioene zelf? Bij haar vuurdoop in La Doyenne kan Lotte Kopecky uiteraard niet ontbreken. Woensdag reed ze een hele koers in dienst van Demi Vollering. Dankzij een warm badje schudde ze de koude uit haar benen. Misschien kan ze zondag profiteren in de schaduw van kopvrouw Vollering.

Ook de 38-jarige Ashleigh Moolman wordt met de dag beter. De Zuid-Afrikaanse kopvrouw van AG Insurance Soudal verzamelde ereplekken in de Gold Race (7e) en de Waalse Pijl (5e). Doet ze in Luik nog wat beter?