Wielerclub Wattage pakt uit met speciale WK-aflevering: "En er zit nog iets in de pipeline"

"De koude in Luik is in het voordeel van Van der Poel"

Ruben Van Gucht trommelt voor de voorlaatste keer dit voorjaar zijn Wielerclub Wattage op en dat doet hij in Lier. Tom Boonen, Jan Bakelants, Dirk De Wolf en Mark Uytterhoeven zorgen weer voor nieuwe inzichten (Mathieu is nog niet over zijn top, Kopecky moet zich amuseren in de Waalse Pijl en de toekomst van Pidcock is nog niet duidelijk) en straffe verhalen (Tom en de Playboy, Mark en de Muur van Hoei, Dirk en Wilfried Peeters en Jan en een bol parmezaanse kaas).