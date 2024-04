De sterren voor de Waalse Pijl (v): opnieuw Vollering of Italiaanse winst op de Muur van Hoei?

wo 17 april 2024 07:15

Staat Demi Vollering eindelijk op in de Waalse Pijl? De Nederlandse herleidde vorig jaar in het drieluik Amstel, Waalse Pijl, Luik-Bastenaken-Luik de rest van het peloton tot figuranten. Dit jaar wilde het nog niet lukken, maar misschien komt vandaag eindelijk de kentering.

⭐⭐⭐

Naar de winnares van vorig jaar wordt altijd extra gekeken. Maar Demi Vollering weet al dat ze, na haar matige Amstel, haar Ardennen-hattrick niet zal herhalen De ingekorte versie van de Amstel bij de vrouwen was misschien niet echt een waardemeter. Bovendien is Vollering lang niet zo superieur als vorig jaar, maar ze reed het gaatje op Longo Borghini toch vlotjes toe op de Cauberg. Desondanks zal een zege in de Waalse Pijl haar goed doen. Of dat lukt moeten we afwachten. Onze jury gelooft er alvast in. De concurrentie komt allicht weer uit Lidl-Trekhoek, de ploeg die dit jaar een ijzersterk voorjaar rijdt. Iedereen denkt dan meteen aan Elisa Longo Borghini, maar die zoeken we iets verderop. De Italiaanse kampioene schoof zelf de favorietenrol naar haar land- en ploeggenote Gaia Realini. De 22-jarige is met haar 1,50 meter en 40 kilogram ideaal gebouwd om de Muur van Hoei te bedwingen, áls ze genoeg power kan ontwikkelen.

⭐⭐

Elisa Longo Borghini. De naam van de Italiaanse kampioene is dit jaar al meermaals door commentatoren vernoemd. De winnares van Ronde van Vlaanderen en Brabantse Pijl werd al twee keer derde in Hoei. Dus met haar moet je sowieso altijd rekening houden. Tweede, derde, vierde, vijfde, zesde... De Poolse Katarzyna Niewiadoma heeft al een veelvoud aan ereplaatsen in de Waalse Pijl. Kan ze dit jaar eindelijk op het hoogste schavotje plaatsnemen? Niewiadoma rijdt al een heel seizoen heel constant, maar die ene overwinning blijft voorlopig uit. De Zuid-Afrikaanse Ashleigh Moolman heeft in 12 deelnames al 10 keer in de top 10 gereden. Haar beste resultaat: een tweede plek in 2018 na "Miss Waalse Pijl" Anna van der Breggen. Als de 38-jarige Moolman een goede dag heeft kan ze opnieuw vooraan meedoen.

⭐