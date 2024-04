BEKIJK - Olympisch vuur voor Parijs 2024 is traditioneel ontstoken in oude Olympia

di 16 april 2024 11:47

Op 101 dagen van de Spelen in Parijs is het olympische vuur in het oude Olympia in Griekenland ontstoken. Normaal gebeurt dat tijdens een traditionele ceremonie met acteurs en actrices door middel van de zon en een parabolische spiegel. Maar het was te bewolkt, waarop de priesteressen van Hera de fakkel aanstaken met reservevuur van de generale repetitie van gisteren.

Olympia is de plaats waar in de Oudheid de Olympische Spelen het levenslicht zagen. Het was de Griekse actrice Mary Mina die de rol van hogepriesteres speelde en de fakkel aanstak voor de ruïnes van de 2.600 jaar oude tempel van Hera.



Een rist notabelen woonde de plechtigheid bij, onder anderen IOC-voorzitter Thomas Bach, de Griekse presidente Katerina Sakellaropoulou en de Parijse burgemeester Anne Hidalgo.



"In deze moeilijke tijden met tal van oorlogen en conflicten hebben mensen genoeg van haat", sprak Bach. "In onze harten hunkeren we allemaal naar iets dat ons verenigt, naar iets dat hoop biedt. De vlam die we vandaag ontsteken, staat symbool voor deze hoop."

De vlam die we vandaag ontsteken, staat symbool voor de hoop in deze moeilijke tijden met tal van oorlogen en conflicten. IOC-voorzitter Thomas Bach

Het vuur begint nu aan een tocht door Griekenland en Frankrijk, ook alle Franse overzeese gebieden zal de vlam aandoen. Op 26 juli zal het vuur de olympische vlam aansteken in Parijs.



De eerste fakkelloper was de Griekse roeier Stefanos Ntouskos. De olympische kampioen van 2021 gaf de vlam door aan de Franse ex-zwemkampioene Laure Manaudou.



Meer dan 600 fakkeldragers brengen de vlam op 11 dagen doorheen Griekenland naar het Stadion Panathinaiko in Athene, waar in 1896 de eerste editie van de moderne Spelen plaatsvond.



(lees voort onder foto)