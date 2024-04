Na hun prestigieuze zege in Monte Carlo dromen Vliegen en Gillé van meer: "Grandslamtoernooi winnen is ons doel"

ma 15 april 2024 20:32

Sander Gillé en Joran Vliegen genieten nog na van hun eerste zege in een Masters 1.000-toernooi. Het Belgische dubbelduo zette zondag Alexander Zverev en Marcelo Melo opzij in de finale van Monte Carlo. "Het is nu zaak om dat niveau door te trekken naar de Grandslamtoernooien", zegt Joran Vliegen.

Na 10 jaar samen dubbelen veroverden Joran Vliegen en Sander Gillé afgelopen weekend hun eerste beker in een Masters 1.000-toernooi. "We hadden nochtans een moeilijke loting en wonnen tegen dubbelduo's waartegen we nog nooit hadden gewonnen. Dat is een heel leuk gevoel", glundert Joran Vliegen. In de eerste ronde stonden Vliegen en Gille meteen met hun rug tegen de muur tegen de sterke Italianen Sinner en Sonego. "We kwamen 7-6 en 4-1 achter, maar hebben die match nog naar ons kunnen toetrekken. Op dat niveau konden we bouwen."

We beseffen het eigenlijk zelf nog niet zo goed. Joran Vliegen

In de finale wachtte het Duits-Braziliaanse duo Alexander Zverev-Marcelo Melo. Vooral Zverev boezemt het grote publiek angst in. "Zverev is heel goed in returns en serveert heel goed, maar hij is minder handig aan het net. Daar hebben we onze tactiek aan aangepast", doet Vliegen uit de doeken. "Telkens als Zverev ver naar achteren stond, wilden we zo weinig mogelijk ballen naar hem spelen. Maar we zochten Zverev wel telkens op als hij aan het net stond." Een succesrecept. Want na een nederlaag in de 1e set, veerden Gillé en Vliegen op met winst in de 2e set en de supertiebreak in de 3e set." De grote beker zal een speciaal plekje krijgen bij Vliegen en Gillé. "Niet veel mensen kunnen zeggen dat ze zo'n iconisch toernooi hebben gewonnen. We beseffen het eigenlijk zelf nog niet zo goed."

Dromen van Roland Garros