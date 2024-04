Van de hemel naar de hel: Rangers verliest van staartploeg, Clement "heel teleurgesteld"

Vorige week vierde Rangers een gouden punt met de late 3-3 tegen Celtic thuis. Zo bleven ze met een match minder en 1 punt achter Celtic volop in de running om de reguliere competitie als eerste af te sluiten en als koploper de titelplay-offs in te gaan op zoek naar een eerste titel sinds 2021. De partij tegen Ross County (30 ptn) begon nochtans goed voor de bezoekers met een owngoal van Jack Baldwin op het kwartier. De Rangers hadden 68% balbezit, 28 schoten (waarvan maar 7 op doel) en 17 hoekschoppen. De thuisploeg had 13 schoten (6 op doel) en 3 hoekschoppen. Het verschil was duidelijk, maar na de rust volgde de ene koude douche na de andere voor Clement en co. Simon Murray en George Harmon draaiden in 5 dolle minuten de rollen om en Joshua Sims zorgde voor nog meer kopzorgen. Meteen daarna moest Dessers in de spits plaats ruimen voor Roofe. Maar ondanks het overwicht lukte het de bezoekers niet om op en over County te gaan. Pas in de slotminuten kon Jack Tavernier de aansluitingstreffer maken vanaf de penaltystip, maar dat bracht geen zoden meer aan de dijk. Ook in de 7 extra minuten kon Rangers de muur niet meer breken. Celtic heerst al meer dan een decennium in Schotland. Sinds 2012 kon Rangers enkel in 2021 de titel pakken, de rest was voor de stadsrivaal. Clement nam in oktober over en na een inhaalrace op Celtic leek Rangers goeie papieren te hebben. Vandaag kreeg de titeldroom een knauw. (reactie Clement onder de foto)

Natuurlijk overheerste de totale ontgoocheling bij Clement: "We hebben het aan onszelf te danken. We waren niet scherp genoeg mét en zonder de bal, vooral in het eerste half uur."



"We hadden genoeg kansen om voor de rust nog meer doelpunten te maken en het geloof bij de tegenstander weg te nemen."



"We gaven ook wat kansen weg en daar waarschuwde ik mijn ploeg voor in de rust. Dan is het heel teleurstellend dat we zo snel 2 goals slikken in het begin van de 2e helft."



"Zo beginnen ze erin te geloven, geef je hen energie en maak je hen moedig. En dat is wat ze deden. Met alle respect voor Ross County, maar vanaf dan gooiden ze zich voor elke bal."



"Daar veranderde de partij totaal. We hadden nog verschillende mogelijkheden, maar we waren niet dodelijk genoeg. Niet offensief, maar ook niet defensief."



Eén ding stoorde Clement nog het meest: "Dat het team niet 90 minuten speelde zoals in de laatste 30 minuten, waarin ze de tegenstander wegdrukten en kansen creëerden."



De club staat zo weer met zijn beide voeten op de grond. "Het was een vreemde week", gaf Clement toe. "Er werd heel wat gepraat binnen en over de club, behalve over voetbal. Het ging over de situatie, maar dat is geen excuus."



"We moeten presteren in elke situatie en dat deden we - allemaal samen - niet genoeg."



"We hadden een offday, omdat we er niet 100 procent bij waren. De voorbije maanden pakten we punten omdat we er steeds vol voor gingen. En nu? Opstaan en geen medelijden hebben met onszelf. En woensdag de 3 punten pakken tegen Dundee."