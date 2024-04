Onwaarschijnlijke derbyclimax voor Clement: Rangers pakken gouden punt in dolle slotfase tegen Celtic

zo 7 april 2024 15:17

De Old Firm was een rollercoaster.

Een punt dat ze vierden als een overwinning. De beladen derby tussen Rangers en Celtic kondigde zich aan als de spannendste in jaren en loste alle verwachtingen in. Lange tijd leken de bezoekers aan het langste eind te trekken, maar in een dolle slotfase pakten Clement en co toch nog een gouden punt. Met dank aan een oude bekende van de Belgische competitie.

Goals: 1' Maeda 0-1

34' O'Riley 0-2 (pen)

55' Tavernier 1-2 (pen)

86' Sima 2-2

88' Idah 2-3

93' Matondo 3-3

Een Old Firm is altijd bijzonder, maar de confrontaties tussen Rangers en Celtic zijn dit seizoen extra beladen door de razend spannende titelstrijd in de Schotse competitie. Philippe Clement en Rangers begonnen - een inhaalmatch in de hand - met een kleine bonus, maar leken die zondagmiddag te verspelen. Maede zette de bezoekers snel op voorsprong, rond het halfuur verdubbelde O'Riley vanop elfmeter. Clement ging vloekend de kleedkamer in bij de rust.

Zijn donderspeech bleek te helpen. Na een penaltyfout op Fabio Silva (ex-Andelrecht) zorgde de onvermijdelijke Tavernier voor de aansluitingstreffer.



Een oorverdovende golf van geluid raasde door het mythische Ibrox. In minuut 86 ging de decibelmeter helemaal over de rooie toen Sima op aangeven van Cyriel Dessers, die eerder de 2-2 afgekeurd zijn, voor de gelijkmaker zorgde.

Lang duurde die vreugde evenwel niet. Nog geen 2 minuten later zorgde de ingevallen Idah voor de 2-3.



Over Ibrox viel plots een doodse stilte... om in minuut 93 weer helemaal te ontploffen. Rabbi Matondo (ex-Cercle) bezorgde met een héérlijke plaatsbal Rangers alsnog een gouden punt.

Met een inhaalmatch in handen kunnen Clement en co de reguliere competitie nog steeds als leider afsluiten. Straks wacht er nog eens een confrontatie met Celtic in de play-offs, waar de punten niét gedeeld worden. Spanning verzekerd.

De stand op dit moment