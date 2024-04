Ryad Merhy verliest in Texas van ongeslagen sparringpartner van Tyson Fury

Ryad Merhy heeft in Texas zijn 3e nederlaag uit zijn bokscarrière geleden. Het 31-jarige Brusselse zwaargewicht was niet opgewassen tegen de 24-jarige Amerikaan Jared Anderson, die zijn twee titels (WBC USA en WBO International) behield.

Merhy was zowel in gewicht (114 kg tegen 107 kg) als lengte (1,96m tegen 1,81m) in het nadeel tegen Anderson, een sparringpartner van Tyson Fury.

De voormalige wereldkampioen bij de WBA lichtzwaargewichten werkte zijn 35e profkamp af, de eerste op Amerikaanse bodem.

Het was een weinig hoogstaand gevecht waarin Merhy, zoals hij vooraf had aangekondigd, vooral moest verdedigen. Zijn gebrek aan aanvalslust leverde de bokser in het American Bank Center een fluitconcert van het publiek op.

Merhy deelde amper 144 stoten uit in 10 rondes, tegenover 662 voor zijn Amerikaanse tegenstander. De drie kamprechters gaven dan ook allemaal het voordeel aan de thuisbokser: 100-90, 100-90 en 99-91.

De nog ongeslagen Anderson behaalde daarmee een 17 overwinning. Merhy kan zich nu terug richten op de categorie van de Bridgerweights (tussen 90 en 101 kg), waarin hij mikt op de WBC-titel.